Это первый космический полет частного экипажа. Синдром космической адаптации или космическая болезнь — состояние, которое испытывают от трети до половины всех космонавтов во время адаптации к невесомости.

В понедельник, 31 марта, стартовала 5-дневная миссия SpaceX Fram2, финансируемая и официально возглавляемая биткоин-миллиардером Чуном Ваном. Ракета-носитель Falcon 9 вывела экипаж из четырех человек на околоземную орбиту. Этот космический полет является первым в истории пилотируемым полетом над так называемыми полярными шапками.



По данным SpaceX, Fram2 проводит различные исследования, чтобы лучше понять здоровье человека в космосе. Сюда входят, среди прочего, рентгенография и исследования движений. В посте на платформе X от 2 апреля командир Ван сообщил, что подъем на орбиту Земли ничем не отличался от обычного полета.

Однако первые несколько часов невесомости были совсем не комфортными: «У всех нас началась космическая болезнь. Мы чувствовали тошноту; нас несколько раз рвало».

К следующему утру тошнота у всех астронавтов прекратилась.

Для многих астронавтов нормальным является чувство тошноты в невесомости. Поэтому их скафандры оснащены специальными так называемыми рвотными пакетами, которые можно использовать, чтобы предотвратить разлет рвотных масс по всему космическому кораблю.

Причина тошноты в том, что в невесомости мозг получает противоречивые сигналы от внутреннего уха (один из трёх отделов органа слуха и равновесия). Кроме того, из-за отсутствия гравитации жидкости в организме смещаются к голове, что увеличивает давление во внутреннем ухе и может способствовать тошноте.

Никто из членов экипажа ранее не был в космосе. Команду собрал Ван, который разбогател на криптовалютах и в 2023 году купил мальтийское гражданство. На борту также присутствует Яннике Миккельсен. Помимо своей работы в качестве астронавта, норвежка является кинорежиссером.

Пилотом миссии стала немецкий инженер-электрик Робеа Рогге. А Эрик Филипс из Австралии, который регулярно посещает полярные регионы с 1992 года, называет себя искателем приключений. Во вторник вечером, 1 апреля, Fram2 пролетел над Антарктидой на высоте 460 километров.

Несколько экспертов по космосу заявили CNN, что сомневаются в том, что миссия на полярной орбите принесет значительный научный прогресс. SpaceX представляет полет над полярными шапками как новаторское достижение. На самом деле ценность миссии, по-видимому, заключается скорее в острых ощущениях и расширении частных космических путешествий.