Выработка энергии ветряными турбинами напрямую зависит от ветровых условий. Если нет ветра, нет и энергии. Именно отсутствие ветра может нанести ущерб экологическому производству энергии с помощью ветряных турбин.







Глобальное потепление в результате изменения климата может привести к значительному снижению скорости ветра во всем мире. Это явление известно как «затишье ветра» и было изучено Ган Чжаном, климатологом из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.

Как показали многочисленные исследования, с 1960-х годов скорость ветра у поверхности Земли снижается. Согласно текущему исследованию Чжана, в ближайшие годы проблема затишья ветра может стать еще более серьезной, что поставит под угрозу ветроэнергетику.

Наибольшее ослабление ветра наблюдается в тропиках и полярных регионах. Здесь к 2050 году скорость ветра может снизиться на 15 процентов. Согласно исследованию, за тот же период в Северной Америке и Европе ожидается снижение скорости ветра примерно на 5 процентов.

Чжан ожидает резкого спада до 25 процентов в период с 2071 по 2100 год. В зависимости от того, как к тому времени будут развиваться климатические изменения, скорость ветра в худшем случае может снизиться на 40 процентов.

Сокращение ветроэнергетики на 5 процентов к 2050 году может показаться не таким уж большим. Однако это может стать серьезной проблемой для ветряных турбин. Даже небольшие колебания ветряных потоков приводят к значительным различиям в выработке энергии.

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Еще предстоит выяснить, можно ли смягчить последствия явления «ослабления ветра» с помощью более эффективных и мощных ветряных турбин или еще более крупных ветряных турбин. Среди ученых также нет единого мнения относительно колебаний потоков ветров, их последствий и причин.

В более раннем исследовании 2015 года сделан вывод о том, что с 2013 года тенденция к «ослаблению ветра» обратилась вспять, и глобальная скорость ветра снова растет. Как именно будут развиваться ветровые условия, станет ясно в ближайшие годы.