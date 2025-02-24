Airbus снова тестирует ряды сидений, расположенные друг над другом. Есть много причин, по которым это конструктивное решение почти наверняка не будет реализовано.

Конструкторы время от времени предлагают различные решения, чтобы разместить в самолете как можно больше людей. Одно из решений — двухэтажные сиденья.

Фото: Chaise Longue

Идея двухэтажных сидений появилась как минимум в 1948 году. Испанский стартап Chaise Longue уже несколько лет продвигает такую концепцию. Несколько дней назад было объявлено, что по этому поводу ведутся переговоры с Airbus.

В настоящее время переговоры находятся лишь на ранней стадии, но, по крайней мере, они продолжаются. Однако по сути это означает лишь то, что европейский производитель самолетов рассматривает идею двухэтажных кресел Chaise Longue.

На первый взгляд такая концепция кажется не очень привлекательным решением для пассажиров. Испанский стартап, естественно, пытается рекламировать свои двухэтажные сиденья как особенно удобные.

Отчасти концепция Chaise Longue заслуживает внимания. Более низкие сиденья могли бы обеспечить дополнительное пространство в области ног. Пространство под верхним сиденьем можно использовать, чтобы вытянуть ноги.

За исключением высоты, в верхних сиденьях мало что изменится. Пространство, скорее всего, будет столь же ограниченным, как и в случае с нынешней конфигурацией сидений в эконом-классе.

Однако такие двухэтажные кресла в самолетах, безусловно, не будут введены в эксплуатацию слишком быстро. На самом деле, скорее всего, этого не произойдет в обозримом будущем. Причин этому много.

Во-первых, ограниченное пространство. В самолетах ближне- и среднемагистральной авиации, имеющих только один проход, высота салона недостаточна для такой конфигурации сидений. Так что в любом случае для реализации проекта останутся только гораздо более крупные дальнемагистральные самолеты.

Еще одной проблемой для двухэтажных сидений является строгое регулирование в авиации, где безопасность является главным приоритетом. К сиденьям применяются многочисленные стандарты, которых должны придерживаться авиакомпании и производители самолетов.

Существуют также строгие правила относительно того, как быстро можно эвакуировать людей из самолета — вспомнить хотя бы катастрофу в Торонто несколько дней назад. Очевидно, что такая эвакуация с рядами сидений, расположенными друг над другом, точно не более быстра.

Кроме того, авиационные власти также устанавливают, сколько туалетов должно быть на одного пассажира и сколько должно быть членов экипажа. Все это также факторы, которые меняются из-за дополнительных пассажиров.

А затем возникают неопровержимые вопросы физики. Больше пассажиров — больше вес. К этому следует добавить больше багажа и больше еды, что может привести к дополнительной загрузке самолета.

Кроме того, при расчете стоимости интеграции нового решения с сиденьями необходимо учитывать дополнительный персонал и необходимое дополнительное топливо. Все это в конечном итоге может означать, что сложная переделка салона нецелесообразна.