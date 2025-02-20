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kosmos_news
Дональд Трамп не будет увольнять сотрудников НАСА
Возможно, это связано с будущим назначением сторонника президента Джареда Айзекмана главой НАСА.

Как и многие американские агентства, НАСА ожидало, что администрация Трампа сократит персонал. Эта мера могла бы привести к потере работы более 1000 сотрудников, находившихся на «испытательном сроке». Среди них все, кто присоединился к агентству, сменил отдел или получил повышение в течение последних одного-двух лет.


Однако 19 февраля стало известно, что НАСА удалось избежать волны увольнений. Причины этого пока неясны. Анонимные источники сообщили ресурсу Ars Technica, что, возможно, астронавт-любитель Джаред Айзекман мог повлиять на Трампа. 41-летний предприниматель считается соратником Илона Маска и в будущем может возглавить НАСА. Айзекман также хорошо знаком с президентом Соединенных Штатов.

«Страсть Джареда к космосу, его опыт астронавта и его непоколебимая приверженность развитию науки, раскрытию тайн космоса и развитию космического бизнеса означают, что он идеально подходит для того, чтобы возглавить НАСА в новую эру», — писал Трамп в Truth Social.

Миллиардер Джаред Айзекман в 2021 году вошел в состав первого космического экипажа, состоявшего только из астронавтов-любителей, и провел на орбите Земли почти 3 дня вместе с тремя другими людьми. В сентябре прошлого года он и еще трое астронавтов-любителей приняли участие в миссии «Polaris Dawn», в ходе которой они поднялись на высоту около 1400 километров, а также ненадолго вышли из космического корабля в открытый космос.

Джаред Айзекман

В обеих миссиях Айзекман сотрудничал со SpaceX, частной космической компанией миллиардера Илона Маска. Кроме того, Айзекман не скрывал своего уважения по отношению к Маску, SpaceX и Tesla. Кстати, Айзекман также является владельцем единственного частного и пригодного к полетам самолета МиГ-29 в США.

Кандидатура Айзекмана еще должна быть утверждена Сенатом. Астронавт-любитель получает поддержку от бывших высокопоставленных руководителей НАСА. Лори Гарвер, заместитель администратора НАСА при администрации Обамы, написала в X, что назначение Айзекмана стало бы «отличной новостью».

Бывший председатель НАСА Джим Брайденстайн пишет: 

«Джаред Айзекман будет выдающимся руководителем НАСА». 

В настоящее время агентство возглавляет бывший сенатор США Билл Нельсон. Его кандидатуру выдвинул экс-президент США Джо Байден.

Хотя эти слухи не могут быть подтверждены, кажется разумным, что Айзекман хотел бы принять участие в формировании состава агентства, а не просто уволить около 6 процентов сотрудников. При этом, по данным Ars Technica, руководителям филиалов уже поручено подготовиться к «значительным» сокращениям персонала в ближайшие месяцы.

Кроме того, сообщается, что 750 человек уже приняли предложение уволиться в обмен на выходное пособие. В целом каждый год НАСА покидают около 1000 человек. Многие из них, вероятно, воспользовались предложением и решили досрочно расторгнуть контракты. Всего в НАСА работает около 18 000 человек.

#сша #политика #космос #дональд трамп #наса #джаред айзекман
Источник: arstechnica.com
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