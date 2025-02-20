Текущее исследование, основанное на данных страхования, показывает какие марки автомобилей особенно опасны для вождения в США.

Владельцы Tesla — худшие водители — по крайней мере, так показывают результаты недавнего исследования. Как сообщает Auto Motor Sport, американский онлайн-портал сравнения цен Lending Tree проанализировал данные о страховании, чтобы выяснить, какие марки автомобилей особенно безопасны для вождения в США, а какие показывают худшие результаты. Водители Tesla возглавили список худших участников дорожного движения.

Водители Tesla являются причиной большинства дорожно-транспортных происшествий в США. Фото: Haggardous50000

Всем известен давний стереотип: особенно агрессивные водители предпочитают определенные марки автомобилей. Анализ, проведенный Lending Tree, основан не на мнениях, а на данных о страховании, собранных через внутренний портал Quote Wizard. При оценке учитывались различные факторы. К ним относятся, например, частота аварий, превышение скорости, случаи вождения в нетрезвом виде и повестки в суд за нарушения правил дорожного движения.

Результат для Tesla не слишком обнадеживающий: 37 водителей машин этого бренда из 1000 владельцев Tesla были замешаны в «инцидентах на дорогах». Таким образом бренд электромобилей оказался на последнем месте рейтинга.

Это означает, что соответствующий показатель Tesla даже ухудшился по сравнению с предыдущим годом, когда он составлял в среднем 31,13. Другими компаниями с самым высоким показателем аварийности являются Ram со значением 33,92 (бренд известен своими классическими американскими пикапами) и Subaru со средним показателем 32,85. Неудивительно, что именно эти три бренда имеют самый высокий уровень аварийности.

Согласно исследованию, водители Mercury ведут себя наиболее образцово. А владельцы автомобилей Pontiac (19,72) и Cadillac (20,75) также показали значительно лучшие результаты, чем водители машин с электроприводами.

Немецкие производители известны своими мощными автомобилями. Исследование подтверждает это, по крайней мере частично: Audi занимает четвертое место с показателем 32,23 инцидента на 1000 водителей. Volkswagen занимает шестое место в рейтинге с показателем 31,56 инцидентов, за ним следует BMW с показателем 30,43. У Mercedes показатель лучше — 26,57 инцидентов, и марка авто находится в середине рейтинга на 16-м месте. Porsche вообще не фигурирует в оценке, что может указывать на слишком малую базу данных или относительно низкий уровень аварийности.

Анализ Lending Tree дает информацию о том, автомобили каких производителей чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, однако причины такого положения дел не совсем ясны. Возможно, это связано с высокими техническими требованиями к транспортным средствам. А может быть, более рискованному поведению при вождении способствует сильное ускорение. Единственное, в чем можно быть уверенным, так это в том, что новые цифры вряд ли улучшат и без того не очень хороший имидж Tesla.