В будущем передача данных между двумя системами с Windows 11 должна стать проще. Microsoft уже интегрировала в операционную систему запланированное приложение для этой цели, но пока не выпустила его.

Каждый, кто покупает ПК, обычно сталкивается с проблемой переноса данных со старого устройства на новую систему. Хотя их можно хранить на жестких дисках или в облаке, придется самостоятельно сортировать файлы в новой системе. Вот почему сторонние поставщики предлагают приложения, которые выполняют сортировку и передачу данных за пользователя. И в будущем Microsoft, вероятно, захочет интегрировать такое приложение в Windows 11.

Скоро можно будет переносить данные между системами Windows 11 с помощью нового приложения. Фото: Мельников Дмитрий/Shutterstock

Как сообщает Windows Latest, пользователь платформы X по имени Dongle обнаружил приложение в предварительной версии Windows 11. С помощью нескольких простых шагов ему удалось восстановить скрытое приложение и его интерфейс. На первом этапе приложение, которое в настоящее время называется «MigrationApp», спросит пользователей Windows 11, хотят ли они создать резервную копию или начать перенос данных.

Если выбрана передача данных, приложение попросит подключить обе системы Windows к одной сети. Судя по всему, Windows 11 использует это соединение для передачи данных между ПК. Затем приложение устанавливает соединение между устройствами и просит пользователей Windows 11 включить обе системы во время передачи данных. Если одна или несколько систем представляют собой ноутбуки, передача данных не будет прервана из-за разряженной батареи.

Затем пользователям Windows 11 следует перейти на новую систему и начать перенос данных. В настоящее время «MigrationApp» не показывает, какие данные можно перенести. Microsoft, вероятно, все еще работает над соответствующим интерфейсом, в котором пользователи Windows 11 смогут выбирать отдельные папки и файлы.

Пока неясно, какие ограничения будут у приложения. Например, можно предположить, что файлы не должны превышать определенного размера или что некоторые системные папки в Windows 11 нельзя будет скопировать.

Неизвестно, когда Microsoft выпустит приложение для Windows 11. В любом случае, сначала эта функция появится в предварительной версии, а затем в окончательных версиях Windows 11.







