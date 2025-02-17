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kosmos_news
Исследование: вероятность столкновения самолета с космическим мусором составляет 1 к 430 000
С ростом числа запусков ракет и интенсивности воздушного движения увеличивается вероятность катастрофических происшествий.

В середине января на воздушном маршруте между Южной Африкой и Австралией наблюдались значительные задержки. В этом регионе ожидалось возвращение ракеты SpaceX. А в 2022 году часть воздушного пространства Испании пришлось закрыть из-за неконтролируемого падения китайской ракеты на землю.


Исследовательская группа из Университета Британской Колумбии в Канаде ожидает, что подобные меры безопасности станут более распространенными в будущем. Они рассчитали риск столкновения самолета с космическим мусором.

Вероятность того, что такое столкновение закончится катастрофой, очень высока. Предмета весом всего в один грамм будет достаточно, чтобы вызвать фатальные последствия, особенно если он попадет в лобовое стекло или двигатель.

Сообщается, что деталь весом 9 граммов способна пробить корпус. Если вес предмета превышает 300 граммов, весьма вероятно, что самолет получит значительные повреждения и впоследствии потерпит крушение.

Риск столкновения космического мусора с летящим пассажирским самолетом во многом зависит от региона. Например, в южной части Тихого океана объем воздушного движения значительно меньше, чем над Европой или США.

По данным исследовательской группы, вероятность повторного падения космического мусора вблизи крупных аэропортов с большой интенсивностью движения составляет 0,8 процента в год. Однако вблизи крупных азиатских городов или в северо-восточном воздушном пространстве США вероятность составляет 26 процентов.

Исследователи подсчитали, что вероятность столкновения космического мусора с самолетом составляет 1 к 430 000. С ростом объемов перевозок и увеличением числа запусков ракет вероятность такого столкновения постоянно растет.
Европейское воздушное пространство 4 ноября 2022 года, когда ракета Long March 5B неуправляемо рухнула на землю. Желтые зоны были закрыты, а для фиолетовых зон было предупреждение. Фото: Nature Scientific Reports
В 2023 году в космос было успешно запущено 212 ракет. На орбите осталось 128 частей ракет. Весь этот мусор в конечном итоге неконтролируемо попадет в атмосферу Земли.

По данным исследователей, в настоящее время на орбите Земли находится более 2300 таких заброшенных частей ракет. Исследователи утверждают, что можно предположить, что в ближайшие годы количество запусков ракет и количество связанного с ними космического мусора значительно возрастут.

То же самое относится и к воздушному сообщению. По данным исследования, опубликованного в научном журнале Nature, с 2000 года количество ежедневных рейсов пассажирских самолетов почти удвоилось. Ожидается, что число самолетов и пассажиров продолжит расти.
Количество самолетов на квадратный километр над США, Северной Атлантикой и Европой. Фото: Nature Scientific Reports
Исследовательская группа утверждает, что в будущем все части ракеты, остающиеся на орбите, должны будут подвергаться контролируемому разрушению. Для этого космическим компаниям придется оснастить свои ракеты соответствующими технологиями.

Однако, согласно отчету Европейского космического агентства (ЕКА), только 35 процентов ракет будут построены таким образом, чтобы все их части обеспечивали контролируемый вход в атмосферу Земли.

#космос #авиация #самолеты #космический мусор
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