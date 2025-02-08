Центр имени Гельмгольца в Берлине (HZB) в сотрудничестве с Берлинским университетом имени Гумбольдта установил новый мировой рекорд в области тандемных солнечных элементов.

Центр имени Гельмгольца в Берлине (HZB) в сотрудничестве с Берлинским университетом имени Гумбольдта установил новый мировой рекорд в области тандемных солнечных элементов.







Это конструкция, в которой два разных солнечных элемента установлены друг на друга. Можно использовать различные материалы, которые дополняют друг друга, оптимизируя их для разных длин волн света.

Исследовательские группы разработали тандемный элемент, который сочетает CIGS (медь, индий, галлий и селен) с перовскитом и достигает эффективности 24,26 процента. 24,26 процента падающего света было преобразовано в электрическую энергию. Значение сертифицировано Институтом Фраунгофера по системам солнечной энергетики (ISE).

Разработка этого высокоэффективного солнечного элемента является результатом сотрудничества различных экспертов. Магистрант Берлинского технического университета Теде Мельхоп изготовил верхнюю ячейку, а слой перовскитного поглотителя был создан в совместной лаборатории HZB и Университета имени Гумбольдта.

Исследователь HZB Гильермо Фариас Басульто изготовил субэлемент CIGS и контактные слои. Именно эти контактные слои стали ключевым элементом в новом рекорде.

Рутгер Шлатманн, представитель отдела солнечной энергетики HZB, выразил оптимизм относительно потенциала этой технологии:

«Мы уверены, что тандемные ячейки CIGS-перовскит могут достичь гораздо более высокой эффективности, скорее всего, более 30 процентов».

Аналогичная эффективность характерна и для тандемных солнечных элементов из перовскита и кремния. Преимуществом тандемных солнечных элементов CIGS-первоксит является их тонкая конструкция, что делает их очень легкими, а также их гибкость. Их можно наносить даже на гибкие поверхности.

Элементы CIGS также менее чувствительны к температуре и особенно эффективны в условиях низкой освещённости. Они менее энергоёмки в производстве и потенциально дешевле.