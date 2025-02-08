Китайские исследователи смоделировали бой между китайскими и американскими военно-морскими силами. В ходе исследования изучалось, насколько большой должна быть «убойная сеть» (или «сеть уничтожения», состоящая из беспилотников) и сколько будут стоить боеприпасы, чтобы противостоять превосходящим силам ВМС США.

Type 055. Фото: ВМС Китая

Ученые описывают эту так называемую защитную сеть уничтожения как группу дронов и беспилотных катеров, которые помогают управляемым кораблям. Эта «сеть» формируется из строя беспилотников перед кораблями. Они располагаются на регулярных интервалах (подобно узлам сети), образуя своего рода защитный щит для кораблей.

Фото: ВМС Китая

По данным издания scmp, имитация боя произошла в нескольких сотнях километров к востоку от Тайваня. Это не совпадение: Китай поставил перед собой цель к 2030 году модернизировать свои вооруженные силы настолько, чтобы успешно завоевать Тайвань. США в свою очередь заявили, что вмешаются, если Китай действительно начнет вторжение. А выбранная точка моделирования находится между Тайванем и Японией. У американских военных есть несколько баз в Японии, поэтому атака с этого направления считается весьма вероятной для Китая.

Беспилотники уничтожают противокорабельные ракеты

реклама





В ходе симуляции китайский эсминец проекта 055 (так называемый Type 055, Тип 055) сталкивается в бою с восемью американскими эсминцами класса «Арли Берк». Тип 055 сопровождают два беспилотных корабля-носителя (несут на борту катера и дроны). Они занимают позицию перед эсминцем и выпускают 32 летающих дрона и 14 беспилотных катеров.

Структура моделирования: слева находится цель, которую Китай хочет защитить. Далее расположен Тип 055, перед которым находятся два базовых корабля-носителя беспилотников. Затем следует сеть летающих дронов и беспилотных лодок. Справа на снимке (синим цветом) изображены 8 американских эсминцев. Фото: Китайский центр разработки и проектирования судов

Восемь американских эсминцев запускают в общей сложности 32 ракеты — «Томагавки» и LRASM, — все они нацелены на Тип 055. В ходе симуляции беспилотники взаимодействуют с китайским эсминцем и успешно отражают все ракеты. Тип 055 не поврежден, а у беспилотников все еще достаточно боеприпасов, чтобы отразить вторую волну американских ракет.

Самый современный эсминец Китая

Тип 055 — китайский малозаметный эсминец. Корабль был спроектирован таким образом, чтобы минимизировать его радиолокационную и инфракрасную заметность. Уровень шума в воде также снижен, чтобы затруднить обнаружение с помощью сонара.

реклама





Тип 055 — относительно новый. Первые корабли были введены в эксплуатацию в 2020 году. В настоящее время в составе ВМС Китая находится 8 таких кораблей, а еще 4 — в стадии строительства. Основная задача — противовоздушная оборона и борьба с подводными лодками. Это основной корабль, сопровождающий китайские авианосцы.

Максимальная скорость — 56 км/ч, запас хода — 9300 км. Длина — 180 метров. При полной загрузке водоизмещение составляет до 13 000 тонн. По стандартам НАТО его можно было бы классифицировать как крейсер — третий по величине военный корабль после авианосцев и десантных кораблей. Однако ВМС Китая классифицировали его как эсминец с управляемым ракетным оружием.

Моделирование должно доказать экономическую эффективность проекта

Исследователи не раскрывают, как именно будет вестись бой. Целью моделирования является не определение победителя, а выявление примерных затрат на использование противоракетной системы для отражения американской ракетной атаки. Поэтому моделировалась только оборонительная ситуация. Согласно исследованию, такой проект не только очень эффективен, но и экономически выгоден.

реклама





Исследователи предполагают, что на борту каждого беспилотного катера находятся две ракеты ПВО: одна для коротких дистанций, стоимость которой эквивалентна 410 000 долларов, и одна для средних дистанций, стоимость которой составляет 1,09 млн долларов. Это дешевле, чем американские ракетные аналоги ВМС США. Исследователи рассматривают RIM-116 как ракету малой дальности, которая, по их словам, стоит один млн долларов каждая. Что касается ракет средней дальности, то стоимость зенитной ракеты SM-2 оценивается в 2,4 млн долларов.

Общая стоимость защиты от 32 противокорабельных ракет ВМС США составляет от 21,9 до 36,9 млн долларов. Если LRASM не попадет под удар ракеты средней дальности, ее все равно можно сбить ракетой малой дальности.

Американская атака обходится дороже

Но даже 36,9 млн долларов — это скромная сумма по сравнению с тем, во что обойдется потеря Type 055. Современный китайский эсминец стоит около 900 млн долларов.

реклама





Даже по сравнению со стоимостью ракетной атаки для ВМС США, китайская оборона обходится дёшево. Крылатая ракета «Томагавк», версия Block V которой также может атаковать корабли, стоит более 2 млн долларов.

Более современная противокорабельная ракета AGM-158C LRASM, обладающая характеристиками малозаметности и способная запускаться с самолетов или кораблей, стоит 3,24 млн долларов.

Если говорить только о затратах, то Китай выигрывает — и этого достаточно, чтобы исследователи доказали полезность защитной системы. Они отмечают, что сценарий не показывает всей мощи системы. Если сеть будет реализована и расширена, то может включать информацию со спутников, а также пилотируемых истребителей, радиолокационных самолетов для отслеживания противника и подводных лодок. Разумеется, сеть могла бы также координировать и осуществлять наступательные действия, чтобы китайские летчики и моряки подвергались как можно меньшему риску.

Однако если придерживаться исключительно текущего моделирования исследователей, то у Type 055 мало шансов на выживание. Современные эсминцы класса «Арли Берк» имеют 96 установок для запуска ракет «Томагавк», LRASM и зенитных ракет. Даже если только 10 установок будут оснащены противокорабельными ракетами, это составит 80 ракет — более 2 волн атак, по расчетам китайских исследователей.

Кроме того, на борту каждого эсминца имеется по 4 противокорабельных ракеты NSN. Дальность их полета составляет 250 км, что меньше, чем у «Томагавк» (более 1600 км) и LRSAM (370 км). Однако если Type 055 находится в этом диапазоне, можно запустить в двух атаках NSN по 16 единиц в каждой или провести атаку с насыщением всеми 32 единицами одновременно.

Контратака Китая

Тип 055 оснащен 112 установками для запуска различных ракет. Даже если 40 из них будут оснащены ракетами морского базирования, это будет «всего» 5 ракет на один эсминец американцев. Для защиты от китайских ракет эсминцы могут использовать ракеты средней дальности SM-2 и ракеты малой дальности RIM-116.

Type 055 также имеет несколько оборонительных опций, таких как 30-мм пушка H/PJ-11 и 24 ракеты малой дальности HHQ-10. Однако, учитывая, что на него могут лететь 16 или 32 ракеты с разных направлений, весьма высока вероятность того, что хотя бы одна из них поразит цель, если противоракетная сеть ранее уже выстрелила своими защитными боеприпасами.

Поскольку беспилотники, вероятно, летают медленнее ракет, их также можно атаковать с помощью 127-мм пушки и двух 25-мм пулеметов MK 38. Оба варианта можно использовать для уничтожения беспилотных катеров.

США тоже хотят полагаться на беспилотники

Китайская симуляция не включает сопровождение флота ВМС США беспилотниками. Соединенные Штаты создали программу под названием Replicator 2023 для приобретения тысяч недорогих беспилотников для использования в Тихом океане. Это реакция на военную стратегию Китая, которая в значительной степени опирается на беспилотники.

Также проводится тендер на недорогие противокорабельные ракеты. Несколько стартапов хотят создать морские ракеты, которые будут стоить всего лишь десятую часть LRASM. Атака с использованием 32 таких ракет обойдется всего в 9,6 млн долларов, что меньше расходов на оборону в размере 21,9 млн долларов, которые китайские исследователи рассчитали в ходе моделирования.