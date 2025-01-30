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kosmos_news
60-метровый астероид «2024 YR4» может столкнуться с Землей через три года с вероятностью 1 к 83
Точные данные об астероиде можно будет сделать только через три года, когда он приблизится к Земле. Точных данных о его составе нет.

Астероиды постоянно оказываются в опасной близости от Земли. Однако большинство из них не достигают планеты или сгорают в атмосфере. Однако астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей и вызвать разрушения, по крайней мере локальные.

Размер астероида 2024 YR4 составляет около 60 метров, и он все еще находится на расстоянии 43 миллионов километров от Земли — примерно на таком же расстоянии, как планета Венера. Однако, по прогнозам исследователей, в декабре 2032 года расстояние составит 106 000 километров. Это примерно четверть расстояния между Землей и Луной. Учитывая все неточности, которые влекут за собой подобные расчеты, астероид может столкнуться с Землей.

Вероятность того, что это произойдет, составляет 1:83 или 1,2 процента. 

«Это одна из самых высоких вероятностей столкновения с астероидом значительного размера», — пишет наблюдатель за астероидами Дэвид Рэнкин в посте на децентрализованном сервисе микроблогов Bluesky.

По Туринской шкале, которая оценивает риск столкновения с астероидами и кометами, сближающимися с Землей, это 3 балла (шкала имеет диапазон от 0 до 10). Эти объекты требуют внимания астрономов и могут вызвать локальные разрушения. Однако возможно также, что новые расчеты приведут к понижению шкалы до 0 (опасности нет).

Даже если астероид столкнется с Землей, пока неясно, какие разрушительные последствия это будет иметь. 

«Размер и состав играют большую роль в потенциальном ущербе, равно как и место падения», — рассказал Рэнкин в интервью Space.com. 

Однако все эти факторы пока неясны, поскольку астероид находится слишком далеко, чтобы делать точные заявления о них. Более подробная информация станет известна через 3 года, когда астероид пройдет на расстоянии около 8 миллионов километров от Земли. Тогда станут возможными радиолокационные наблюдения, которые позволят определить точный размер астероида.

Размер астероидов обычно определяется путем измерения количества отражаемого ими солнечного света. Чем больше света отражает астероид, тем он больше. Однако отражающие материалы и поверхности могут привести к тому, что размер астероида будет преувеличен. Напротив, особенно темные материалы могут заставить астероиды казаться меньше.

Материалы, из которых состоит 2024 YR4, также влияют на силу удара.

«Если астероид в основном каменистый, он может взорваться в атмосфере и создать огненный шар, который достигнет Земли», — говорит Рэнкин. 

Если он сделан из железа, он без проблем проникнет в атмосферу и создаст ударный кратер. Подобное столкновение произошло около 50 000 лет назад, когда 45-метровый железный метеорит упал на территорию современного американского штата Аризона. Событие не имело глобальных последствий, но локально образовало кратер Барринджера шириной 1200 метров и глубиной 180 метров.

Предполагается, что в результате удара погибло все живое в радиусе 4 километров, а огненный шар распространился на расстояние около 10 километров. Даже на расстоянии 40 километров ударная волна сохраняла ураганную силу. Сообщается, что местной флоре и фауне потребовалось около 100 лет, чтобы заново восстановиться на пострадавшей территории.

«Людям пока не стоит беспокоиться», — уверен Рэнкин. 

По его словам, «вероятность столкновения по-прежнему очень мала, и наиболее ожидаемым сценарием будет пролет астероида мимо Земли».

#космос #астрономия #земля #астероид #2024 yr4
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