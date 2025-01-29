Стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, 28 января были переведены на одну секунду ближе к полуночи. Теперь они показывают 23:58:31.

Организация, стоящая за журналом Bulletin of Atomic Scientists, скорректировала свои часы Судного дня, также известные как Часы ядерной войны. Они символически показывают риск глобальной катастрофы, такой как ядерная война или изменение климата.

Часы призваны символически показывать, насколько близок мир к глобальной катастрофе

Стрелки переместились ближе к полуночи. В 1947 году часы запустились с отметки 23 часа 7 минут, сейчас до полуночи осталось 89 секунд. Это на одну секунду меньше, чем в прошлом году. Ученые объяснили свое решение переместить стрелки.

Птичий грипп, растущий потенциал биологического оружия, рост частных компаний в сфере космоса и связи, а также разработки в области генеративного искусственного интеллекта побудили исследователей переместить стрелки часов на 1 секунду ближе к полуночи.

Возросла не только опасность войны и ядерной угрозы. Различия в уровне благосостояния и политическое разделение общества также стали сильнее, чем за последние 80 лет. К этому следует добавить растущее распространение ложной информации и дезинформации, которые легче всего генерировать с помощью ИИ.

В январе 2023 года стрелки часов были переведены со 100 секунд до полуночи на 90 секунд до полуночи. Главной причиной этого стала геополитическая напряженность в восточной Европе. В прошлом году никаких корректировок не было. Наиболее удаленно от полуночи часы находились в 1991 году — а именно за 17 минут до полуночи. В то время США и Советский Союз подписали Договор о сокращении стратегических ядерных вооружений.

Однако теперь часы не только отражают риск ядерной войны, но и учитывают другие угрозы, такие как изменение климата.

«Судя по недавним избирательным кампаниям, изменение климата не считается приоритетной проблемой в Соединенных Штатах и многих других странах», — сетуют исследователи, намекая на недавние выборы в США.

Время на часах определяет совет, состоящий из 30 ученых, 9 из которых были удостоены Нобелевской премии. Однако критики жалуются, что постоянное предупреждение об апокалипсисе приведет к потере интереса к этому проекту у населения. Кроме того, оценка мировых событий основана на субъективном опыте.