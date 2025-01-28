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kosmos_news
После запуска нового спутника, сегмент китайской ракеты «Чанчжэн» упал недалеко от жилых строений
Сегмент «Чанчжэн» упал очень близко к жилому зданию. Речь идёт об ускорителе, содержащем гиперголическое топливо, которое счмитается высокотоксичным и, как известно, вызывает разные болезни.

Китайская ракета-носитель вновь создала угрозу населению Поднебесной. На этот раз элемент пусковой системы упал на землю, что привело к взрыву возле одного из домов.
Фото: CNSA
Очередной опасный инцидент с ракетой серии «Чанчжэн» (в переводе — «Великий поход») произошел в Китае в конце января. Китай успешно запустил космическую ракету-носитель «Чанчжэн-3B» с космодрома Сичан в провинции Сычуань. В результате запуска на орбиту был выведен новый демонстрационный спутник. В это время на Земле раздался взрыв.

Причиной опасной ситуации стал один из нижних ускорителей ракеты, упавший в провинции Гуйчжоу (южный Китай). К счастью, никто не пострадал, но отработавший элемент упал совсем рядом с одним из домов. Кадры с камер наблюдения, запечатлевшие момент взрыва и перепуганных жителей, быстро распространились по всему миру.

Ракета-носитель «Чанчжэн-3Б» — трехступенчатая пусковая система, которая часто используется в Поднебесной для запуска экспериментальных космических технологий. В нижнем сегменте размещены четыре дополнительных ускорителя длиной более 2 метров. Система способна доставлять до 11 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и чуть более 5 тонн на геопереходную орбиту.

В двигательных установках ракеты «Чанчжэн-3B» используется гиперголическая топливная смесь (гидразин и тетраоксид азота). Он очень токсичен для людей и животных. Зачастую после взлета в ускорителях еще остается немного топлива, поэтому, если элемент падает на землю, он взрывается, и происходит выброс токсичных химикатов.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда часть китайской ракеты падает на землю и создает угрозу жизни населения. Чаще всего такие случаи связаны с космодромом Сичан. Он был построен в глубине страны по соображениям безопасности во время Холодной войны. Из-за такого расположения компоненты ракеты падают на сушу. Большинство подобных объектов в мире построено в прибрежных зонах. 

Последний подобный случай произошел в июне прошлого года. Обломки китайской ракеты «Чанчжэн 2С» упали недалеко от деревни Сяньцяо, оставив за собой след ярко-желтого дыма и вынудив жителей, включая детей, покинуть на время свои дома. Местные власти не предоставили никакой информации о пострадавших, а жителям было «строго запрещено» фотографировать остатки ракеты и распространять фотографии в интернете.

Китайские власти принимают меры по соблюдению мер безопасности, введенных перед запусками, в том числе эвакуируют жителей из районов, расположенных в так называемых «зонах высадки» и выдают специальные предупреждения (в том числе относительно контакта с упавшими на землю элементами). Однако подобные инциденты продолжают происходить.

#китай #космос #ракета #long march #чанчжэн
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