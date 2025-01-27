Руководители крупных технологических компаний вкладывают миллиарды долларов в инфраструктуру ИИ (в первую очередь в графические процессоры). Новый стартап DeepSeek уже сейчас на одном уровне с OpenAI и Google.

Гонка компаний за лидерство в сфере ИИ в 2025 году только набирает обороты: в настоящее время в обороте находятся огромные суммы денег.



Руководители крупных технологических компаний вкладывают миллиарды долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (в первую очередь в графические процессоры). На данный момент известно о следующих инвестициях:



OpenAI и Softbank: 100 миллиардов долларов

Microsoft: 80 миллиардов долларов

Bytedance: 20 миллиардов долларов

Google: будет объявлено позже.

Nvidia: будет объявлено позднее.

Amazon: будет объявлено позднее.

xAI: будет объявлено позднее.



Таким образом, на кону огромные суммы денег, и Трамп хочет обеспечить доминирование США в сфере искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе. Запрет на экспорт ИИ-чипов был введен при Байдене, а затем был расширен за счет новой «Структуры экспортного контроля за распространением искусственного интеллекта». Это означает, что только союзники США смогут получать ИИ-чипы без ограничений.

Именно в это время появился китайский стартап DeepSeek. Сначала модель с открытым исходным кодом DeepSeek V3 оказалась на одном уровне с топовыми моделями таких крупных игроков, как Anthropic, xAI, o1.AI и Alibaba. Затем стартап представил новинку: DeepSeek R1. Модель рассуждений (такие модели могут имитировать более длительные мыслительные процессы) в некоторых тестах превосходит OpenAI o1 — самую сильную на сегодняшний день модель от самого финансируемого стартапа в области искусственного интеллекта в мире.

Эффективность DeepSeek, который был выпущен только 20 января 2025 года (неделю назад), очевидна не только в лабораторных условиях, но и в реальной жизни. В области чат-ботов, где реальные пользователи оценивают ответы моделей ИИ, DeepSeek R1 теперь почти сравнялся с лучшими моделями ИИ в мире на сегодняшний день, а именно GPT-04 от OpenAI и Gemini от Google, и даже опережает OpenAI o1, Claude 3.5 Sonnet, Llama 3.1, Grok 2 от xAI и многие другие модели ИИ от крупнейших технологических компаний отрасли.

DeepSeek также завоевывает потребительский рынок. Конечно, есть чат-бот, созданный на основе V3 и R1.





Появление DeepSeek R1 20 января может войти в историю индустрии, как и запуск ChatGPT в ноябре 2022 года. Революционность модели заключается в том, что, по словам разработчиков (стартап ИИ принадлежит китайской хедж-компании) Fund Huàn Fāng обошелся всего в 5,6 млн долларов — это лишь малая часть того, во что обошлись другие модели ИИ от американских компаний. Их разработка обычно оценивается в сумму от 100 млн до одного миллиарда долларов.

В то же время DeepSeek предлагается по лицензии MIT, что означает, что в принципе любой разработчик или компания может загрузить его в коммерческих целях. Любой желающий приобрести DeepSeek через API может получить его по демпинговым ценам. DeepSeek V3 стоит в десть раз дешевле моделей от OpenAI, Anthropic, xAI или Google.

«Гонка за превосходство в области искусственного интеллекта завершена, по крайней мере на данный момент, и США не победили. За последние несколько недель две китайские компании представили свои разработки, которые подрывают любые утверждения о том, что у Соединенных Штатов есть решающее лидерство», — заявил ученый и предприниматель в области искусственного интеллекта Гэри Маркус.

«DeepSeek работает на готовом и автономном оборудовании и имеет открытый исходный код, что меняет текущий подход к гипермасштабированию ИИ», — говорит Стивен Синофски, бывший высокопоставленный руководитель Microsoft, который теперь работает в Valley VC Andreessen Horowitz.

Первые эффекты DeepSeek уже очевидны: