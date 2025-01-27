С сентября 2022 года было сложно найти крупногабаритные самолеты для стратегических авиаперевозок.

Украинская частная компания Antonov Logistics Salis, которая заключила контракт SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) с НАТО, столкнулась с проблемами доступности самолетов Ан-124-100, способных перевозить 120 тонн груза. С некоторых пор их невозможно использовать. Самолеты Ил-76 российской разработки также нельзя было эксплуатировать.



Поэтому компания Airbus увидела возможность закрепиться на этом рынке и предложила решение на основе своего крупногабаритного транспортного самолета A300-600ST Beluga, который с 1990-х годов использовался в основном для перевозки крупногабаритных деталей с одной промышленной площадки на другую.

Напомним, двухмоторный самолет A300-600ST Beluga длиной 56,15 метра, размахом крыла 44,84 метра и высотой 17,24 метра может преодолеть расстояние 2780 км с нагрузкой 40 тонн. Его преемник, Beluga XL, разработанный на базе Airbus A330, имеет гораздо большую грузоподъемность: он способен перевозить 53 тонны на расстояние до 4000 км.

В любом случае, прежде чем выйти на рынок крупногабаритных транспортных перевозок, компания Airbus Defence & Space хотела разработать, используя собственные средства, погрузочную систему, позволяющую «разгружать крупногабаритные военные грузы» менее чем за час. Также были успешно проведены испытания по загрузке тяжелого транспортного вертолета Бундесвера CH-53 на самолет A300-600ST.

«Спрос на негабаритные перевозки растет. Такая возможность встречается редко, и в свете текущих геополитических событий многие клиенты ищут новые, быстрые и эффективные решения. Именно это мы и предлагаем с нашим флотом Beluga ST», — сказал Михаэль Шельхорн, генеральный директор компании.

Затем, год спустя, Airbus решился на решительный шаг, создав дочернюю компанию «Airbus Beluga Transport» (AiBT). Компания не ограничивалась только военным рынком, поскольку также была нацелена на секторы, связанные с космосом, авиацией, судостроением и гуманитарной помощью.

Однако проект потерпел неудачу. 24 января Airbus подтвердил свое намерение прекратить деятельность AiBT. Рейсы авиакомпании Beluga ST приостановлены, а процесс ликвидации ее дочерней компании уже начат. Семьдесят пять сотрудников должны быть переведены на другую работу в Airbus.

«Хотя общий спрос на авиаперевозки грузов остается высоким, некоторые виды деятельности переместились в сторону морских перевозок», — сообщил изданию AFP представитель Airbus.

Закрытие AibBT «в первую очередь» вызвано «серьёзными эксплуатационными трудностями», которые в Airbus отказались комментировать.

По данным ежедневной газеты Les Echos, решение о прекращении деятельности AiBT было мотивировано недостаточной прибыльностью и отсутствием клиентов, поскольку ожидаемые гражданские контракты не были реализованы.

Фактом остается то, что в плане стратегических воздушных перевозок европейские армии сталкиваются с серьезными проблемами, даже если эта область является предметом программы SATOC (Стратегические воздушные перевозки негабаритных грузов), которая была запущена в рамках Постоянного стратегического сотрудничества.