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Саудовская Аравия будет использовать запасы урана для развития ядерной программы
Министр Адель Аль-Джубейр объявил о строительстве предприятий по переработке урана в ценное энергетическое топливо, которые, как ожидается, принесут экономические выгоды и создадут новые рабочие места.

В ходе дискуссии, организованной Палатой представителей Саудовской Аравии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, государственный министр Саудовской Аравии по иностранным делам и климату Адель Аль-Джубейр представил стратегические планы Королевства по развитию своей ядерной программы. Как он подчеркнул, Саудовская Аравия намерена использовать свои резервы урана для производства ядерной энергии. Он также исключил любые намерения использовать ядерные технологии в военных целях.


Аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия, являясь одним из крупнейших в мире производителей энергии, намерена перерабатывать уран в ценное энергетическое топливо. В этом процессе Королевство планирует охватить все этапы производственной цепочки: от добычи сырья до его переработки в энергию.

«Мы хотим превратить уран в топливо, которое продается по более высокой цене, и это включает в себя все этапы преобразования урана из сырья в энергию», — цитирует министра zawya.com.

По оценкам, Саудовская Аравия располагает от 1% до 4% мировых запасов урана. Министр также объявил, что Саудовская Аравия намерена экспортировать широкий спектр энергетических продуктов, таких как нефть и газ, а также энергию с нулевым уровнем выбросов, включая солнечную, гидро- и атомную энергию. 

«Наша цель — производить энергию и максимизировать экономическую выгоду, поддерживая при этом деятельность, полностью соответствующую принципам мирного использования ядерных технологий», — подчеркнул Аль-Джубейр.

Аль-Джубейр отметил, что Королевство не хочет быть просто поставщиком сырья, которое перерабатывается за рубежом. 

«Мы не хотим остаться в минусе, получив всего 10% от стоимости конечного продукта. Мы хотим перерабатывать ресурсы здесь», — добавил он.

Напомним, в 2018 году между администрацией Трампа и властями Саудовской Аравии велись активные переговоры о поставках ядерных технологий в эту страну. Королевство утверждало, что это способ отказаться от ископаемого топлива и защитить климат, и обещало использовать эту технологию только в мирных целях.

В обмен на возможность реализации проектов американцами (а не, например, китайцами или Россией) саудовцы рассчитывали получить разрешение на обогащение урана и переработку плутония — так же, как это делает Иран. В связи с Договором о нераспространении ядерного оружия США исключают эти опции из контрактов. Китай и Россия – нет. Подобные требования вызвали обеспокоенность у экспертов, поскольку это означало бы, что Саудовская Аравия стала на один шаг ближе к производству ядерного оружия, став второй страной в регионе, обладающей таким потенциалом. Такая ситуация была бы определенно неудобна для США. Саудовцы, в свою очередь, не скрывают, что могут обратиться к другим державам по вопросу ядерного сотрудничества.

В декабре 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран производит большое количество урана, обогащенного до 60 процентов. В марте 2018 года наследный принц заявил, что «Саудовская Аравия не хочет иметь ядерную бомбу, но нет сомнений, что если Иран ее разработает, Королевство последует его примеру как можно скорее». Несмотря на это, Трамп все равно был готов к сотрудничеству, на что Конгресс не согласился.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер и второй по величине производитель сырой нефти, осознает глобальные изменения и понимает, что ее богатство, основанное на нефти, не будет длиться вечно. В 2016 году наследный принц Мухаммад бин Салман бин Абдулазиз Аль Сууд объявил о новой стратегии развития страны — «Видение Саудовской Аравии 2030». Она предполагает, среди прочего, снижение зависимости государства от нефти и диверсификация экономики Саудовской Аравии. Для этого принцу нужна стабильность в регионе, в том числе нормализация отношений с соседями, к чему он постоянно стремится.

#технологии #энергетика #саудовская аравия #ядерная энергия
Источник: zawya.com
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