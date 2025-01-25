Водитель Tesla обнаружил вмятину на своем новом Cybertruck. Вместо того чтобы отремонтировать машину в дилерском центре за 3000 долларов, он устранил проблему сам — всего за 25 долларов.

Tesla Cybertruck позиционируется как прочное транспортное средство с (предположительно) пуленепробиваемым кузовом из нержавеющей стали, не подверженным ржавчине. Однако, как сообщает издание Inside EVs, посвященный электромобилям, владелец машины из Детройта, штат Мичиган, недавно столкнулся с проблемой. Всего через несколько недель после доставки полностью электрического пикапа Tesla он обнаружил заметную вмятину. Она располагалась на краю нижней части двери.







Он обратился в отдел обслуживания клиентов, чтобы избавиться от вмятины на своем новом автомобиле, но смета оказалась довольно высокой. Мало того, Tesla запросила 828 долларов за новую дверную панель. Включая оплату работы специалистов, стоимость ремонта Cybertruck составила 3000 долларов.

Вместо того чтобы делать дорогостоящий ремонт, владелец и его друг стали искать альтернативное решение. Были испробованы различные методы, но безуспешно.

Только нагрев панель из нержавеющей стали и использовав вакуумную присоску, им удалось удалить вмятину. С «хлопком» дверь просто выпрямилась, приняв свою первоначальную форму. Проявив немного креативности и мастерства, владелец Cybertruck смог сэкономить 3000 долларов на ремонте.

Единственными расходами стали 25 долларов на обед для друга, который помог ему удалить вмятину.







