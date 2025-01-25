Apple больше не называет конкретных сроков появления «следующего поколения CarPlay». Ранее сообщалось, что первые модели автомобилей с поддержкой CarPlay «выйдут на рынок в 2024 году».

Apple отказалась от ранее объявленных сроков запуска программного обеспечения CarPlay следующего поколения. Как сообщает Macrumors, соответствующая информация была удалена с сайта.

Aston Martin, наряду с Porsche, является одним из первых автопроизводителей, поддержавших новую систему CarPlay. Изображение: Apple/Aston Martin

Однако информация о программном обеспечении все же имеется. Она может указывать на то, что Apple выведет ПО на рынок в какой-то момент в будущем. Эта информация также соответствует заявлению, которое опубликовал калифорнийский производитель оборудования и программного обеспечения.

Компания не объяснила, почему теперь отказывается от запланированного графика. Особенно любопытно, сама ли Apple отказалась от проекта или же производители автомобилей не смогли или не захотели получить новую систему.

Apple представила первую предварительную версию CarPlay на своей конференции разработчиков WWDC 2022. В декабре 2023 года автопроизводители Aston Martin и Porsche представили предварительный обзор новой приборной панели CarPlay. По данным Apple, ведущие автопроизводители уже заказали.

Есть признаки того, что Apple хочет всё же выпустить программное обеспечение. Во-первых, в код бета-версии iOS 18.3 добавлены дополнительные ссылки на следующее поколение CarPlay. А во-вторых, в декабре Apple отправила в базу данных ЕС дополнительные данные о CarPlay.

Согласно Apple, следующее поколение ‌Carplay‌ должно предложить глубокую интеграцию с комбинацией приборов и климат-контролем, поддержку нескольких экранов на панели приборов, специальное приложение FM-радио, настраиваемые виджеты и многое другое.

Пользовательский интерфейс должен быть адаптирован к каждой модели транспортного средства и соответствовать фирменному стилю производителя автомобиля. Это говорит о том, что ПО предназначено исключительно для новых автомобилей и не будет обновлением стандартной системы.