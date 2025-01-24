Подвесной (висячий) мост пересекает каньон на юге Китая; строительство началось 3 года назад. Открытие запланировано на этот год.

Возведение основной конструкции самого высокого моста в мире было завершено в Китае 17 января. Была установлена последняя 215-тонная стальная балка.

Мост является не только самым высоким подвесным мостом в мире, но и самым длинным в горном регионе. Фото: Синьхуа

Подвесной (висячий) мост пересекает каньон Хуацзян на юге Китая и имеет длину 2890 метров. Самый длинный пролет, то есть расстояние между двумя опорами, составляет 1420 метров.

Фото: Синьхуа

По данным китайских государственных СМИ, для строительства моста потребовалась система тросов с самым длинным в мире пролетом. Ожидается, что расходы на строительство моста составят эквивалент 260 миллионов долларов.

Фото: Синьхуа

От моста до реки — 625 метров. Это почти в точности соответствует размеру двух Эйфелевых башен, поставленных друг на друга. Это делает подвесной мост самым высоким мостом в мире и превосходит мост Бэйпаньцзян, который также находится в Китае. Самый высокий мост в России — мост над ущельем Зубова Щель в Лазаревском районе — имеет высоту 576 метра.

Фото: Синьхуа

Строительство моста Хуацзян началось в 2022 году и должно быть завершено в этом году. Регион Гуйчжоу, где расположен мост, считается особенно гористым и является местом расположения почти половины из 100 самых высоких мостов в мире.

Фото: Синьхуа

Мосты считаются жизненно важными транспортными линиями, соединяющими отдаленные районы и способствующими экономическому развитию. Всего с 1970-х годов в провинции построено более 9000 километров автодорог. Это соответствует примерно 234 километрам на миллион жителей. Это сопоставимо, например, с Австрией, где на миллион жителей приходится 250 километров автомагистралей.

Данный мост считается самым длинным подвесным мостом в горной местности. Однако висячие мосты через воду или сушу значительно длиннее. Самый длинный тянется через реку Янцзы и соединяет китайские города Чанчжоу и Тайчжоу. Общая длина моста составляет почти 10 километров.

Китай также лидирует по длине неподвесных мостов. Так называемый «Великий мост» между Даньяном и Куньшанем представляет собой железнодорожный виадук протяженностью почти 165 километров, который находится на высокоскоростной железнодорожной линии между Пекином и Шанхаем. Самый длинный мост в Европе — Крымский мост, его длина составляет 19 километров.