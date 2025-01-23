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kosmos_news
Samsung делает упор на ИИ в смартфонах, что должно привлекать покупателей новых устройств
22 января компания Samsung представила свои новые флагманские устройства: предполагается, что искусственный интеллект в мобильном телефоне должен привлечь покупателей.

В среду вечером, 22 января, в рамках тщательно подготовленного мероприятия компания Samsung представила свои новые флагманские устройства. Несмотря на то, что смартфоны серии Galaxy S25 представляют собой флагманскую модель мобильных телефонов Samsung, на мероприятии в Сан-Хосе, Калифорния, стало очевидным: смартфоны могут привлечь покупателей только новыми ИИ-функциями.
Смартфоны. Фото: Samsung 
В ходе приблизительно часовой презентации компания Samsung уделила сравнительно мало времени самим смартфонам. Недаром ключевые данные об устройствах обсуждались лишь вскользь. 

Дизайн Galaxy S25 и немного большего S25+ не изменился. Дисплеи остались такими же, как и в прошлом году, камера и аккумулятор не изменились. Только у самого большого телефона серии S, Galaxy S25 Ultra, были незначительные изменения в камере и слегка изменен ее внешний вид.

Смартфоны достигли такого продвинутого уровня развития, что этапы разработки отдельных компонентов приносят лишь незначительные улучшения, которые обычно даже не заметны потребителям.

Apple также на протяжении многих лет полагалась на проверенный и последовательный дизайн, а также на минимальные улучшения в функциях.
Серия Samsung S25
Производители смартфонов решили придумать новые способы привлечь покупателей: интегрировать сложные программные функции и функции искусственного интеллекта. Это было заявлено на мероприятии Samsung. Большая часть презентации была посвящена объяснению новых функций операционной системы, при этом искусственный интеллект, который Samsung называет «Galaxy AI», играет ключевую роль.
Samsung показывает новые модели S25
Корейский производитель обещает, что теперь управлять смартфоном можно будет с помощью более естественных голосовых команд. Благодаря многоэтапной инструкции Galaxy AI способен распознавать соответствующий контекст, извлекать информацию из нескольких приложений одновременно и объединять данные.

Например, программное обеспечение может обрабатывать следующую голосовую команду: «Предоставьте текущее расписание матчей «Ливерпуля» и добавьте их в календарь». Затем Galaxy AI ищет футбольные матчи в Google и создает соответствующие записи в календаре.

Аналогичным образом настройки телефонов S25 теперь можно регулировать с помощью простых голосовых команд. Например, опция «Сделать текст более читабельным» должна увеличить контрастность и размер шрифта.
Samsung Galaxy S25 синего цвета и iPhone 16 Plus розового цвета
Как уже было известно в прошлом году, Galaxy AI помогает при написании или редактировании текстов. ИИ помогает редактировать фотографии и видео, а также расшифровывать аудиозаписи.

Модели искусственного интеллекта, лежащие в основе Galaxy AI, в основном принадлежат Google. Любой, кто использует новую операционную систему Samsung One UI 7 на телефоне Galaxy S25, столкнется с Google Gemini в многочисленных функциях искусственного интеллекта.
Samsung Galaxy S25 Edge
Новый смартфон на мероприятии Samsung также показывает, насколько далеко продвинулась разработка устройств. В дополнение к трем обычным телефонам S25 корейский производитель показал «ультратонкий телефон», который появится на рынке всего через несколько месяцев.

Корпус так называемого Galaxy S25 Edge намного тоньше, чем у других телефонов S25. Samsung не захотела раскрывать точные размеры. Не было предоставлено никаких ключевых данных о камере, аккумуляторе или других характеристиках.

Еще предстоит выяснить, будет ли эта небольшая разница иметь решающее значение при повседневном использовании мобильного телефона.
Samsung Galaxy S25 Edge
Устройства Galaxy S25 являются еще одним свидетельством того, что сами смартфоны все больше превращаются в своего рода стандартизированную и во многом усовершенствованную платформу, на которой уже мало что можно улучшить.

Теперь основное внимание уделяется программному обеспечению и функциям искусственного интеллекта, с помощью которых производители пытаются завоевать рынок. Пока еще неизвестно, станут ли функции ИИ действительно полезным инструментом в повседневной жизни или же они пока останутся скорее маркетинговым инструментом.

#samsung #технологии #смартфон #ии
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