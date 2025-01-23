Звезды галактики возрастом более 11 миллиардов лет на самом деле должны были бы выгореть и не иметь никаких выбросов энергии.

Астрономы уже много лет пытаются узнать, как возникают так называемые быстрые радиовсплески (от англ. Fast Radio Bursts, FRB). Источниками считаются нейтронные звезды, а также белые карлики и черные дыры. FRB-всплеск, зарегистрированный в начале 2024 года, продолжает озадачивать исследователей, поскольку он исходит из фактически «мертвой» галактики.

Всплески энергии были зафиксированы радиотелескопом CHIME. Фото: CHIME

Радиовсплеск, получивший название FRB 20240209A, был обнаружен в феврале 2024 года канадским телескопом CHIME и повторялся 22 раза до июля прошлого года. Такие частые явления позволили определить точное место возникновения радиовсплеска — прямо за пределами массивной галактики, расположенной примерно в 2 миллиардах световых лет от нас.

FRB пришел с края (белый овал) соответствующей галактики (желтый овал внизу справа). Фото: Обсерватория Gemini

Однако остатки звезд, способные генерировать радиовсплески, должны были давно исчезнуть в галактике возрастом 11,3 миллиарда лет. Галактика считается выгоревшей и фактически мертвой.

«Это не только первый FRB, обнаруженный за пределами мертвой галактики, но и самый удаленный FRB от своей родительской галактики. Местоположение вызывает вопросы о том, как такие события могут происходить в регионах, где не образуются новые звезды», — говорит Вишванги Шах из Университета Макгилла в Монреале.

Магнетары считаются основным источником FRB. Это нейтронные звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями. Около 10 процентов всех нейтронных звезд являются магнетарами.

Нейтронная звезда образуется, когда массивная звезда взрывается как сверхновая в конце своей жизни и ее ядро разрушается. Это ядро состоит в основном из нейтронов и имеет чрезвычайно большую плотность.

Однако такие магнетары возникают из короткоживущих звезд, которые должны были сгореть в исчезнувшей галактике миллиарды лет назад. Кроме того, образование таких звезд непосредственно на краю галактики более чем необычно. Они, скорее всего, образуются в звездных колыбелях в центрах галактик.

Возможный ответ на вопрос о происхождении радиовсплеска может дать более старый FRB, обнаруженный в 2020 году. Он возник из галактики Мессье 81, возраст которой превышает 13 миллиардов лет. В старом звездном скоплении два белых карлика, вероятно, оказались слишком близко друг к другу.

Белые карлики — это также звезды на последней стадии, у которых термоядерное топливо иссякло. Их масса меньше 1,44 массы Солнца, поэтому они не коллапсируют в нейтронные звезды или черные дыры.

Если столкнутся два белых карлика, они могут слиться и образовать магнетар. Это могло бы объяснить, почему FRB также возникают в старых, фактически выгоревших галактиках.