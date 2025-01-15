Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Израиль требует от Палестины выплатить долги за энергоносители
Средства будут переведены из специального фонда в Норвегии, который выступает посредником в переводе средств между Израилем и Палестинской администрацией.

Израиль планирует использовать налоговые поступления для погашения долга Палестинской администрации перед государственной энергетической компанией Israel Electric Corporation (IEC) в размере почти 2 миллиардов шекелей (544 миллиона долларов), сообщил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

В соответствии с соглашением, заключенным еще в начале 1990-х годов, Израиль взимает налоги и пошлины с товаров, проходящих через его территорию, от имени Палестинской администрации (ПА), которая управляет частью оккупированного Западного берега. Вырученные средства перечисляются в Рамаллу, столицу ПА.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало новый конфликт в секторе Газа, Смотрич приостановил выплату средств, которые должны были быть использованы на административные расходы в секторе Газа.

Замороженные средства хранятся в Норвегии, которая в феврале 2024 года согласилась выступить посредником для хранения и перевода замороженных средств. Израиль переводит свои налоговые поступления в Норвегию, которая затем передает часть, предназначенную для Западного берега, Палестинской администрации, оставляя себе часть, предназначенную для сектора Газа.

Теперь, как сообщил Бецалель Смотрич, средства, хранящиеся в Норвегии, будут направлены на погашение задолженности перед IEC в размере 1,9 млрд шекелей. По его словам, «долг ПА перед IEC привел к высоким кредитам и процентным ставкам, которые в конечном итоге были переложены на граждан Израиля».

Министерство финансов Палестины согласилось разрешить Норвегии разблокировать 1,5 млрд шекелей, находившихся на счете, что было достаточно для погашения части долга. Из этой суммы 767 миллионов шекелей должны быть выплачены израильским топливным компаниям за закупку топлива в ближайшие месяцы, а оставшаяся часть будет использована для погашения долгов палестинских распределительных компаний, связанных с производством электроэнергии IEC.

«Благодаря этой выплате палестинское правительство сможет платить зарплаты государственным служащим, а палестинское население продолжит получать основные услуги, такие как здравоохранение и образование», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Министр финансов Израиля продолжает блокировать выделение Палестинской администрации средств, предназначенных для выплаты зарплат в бюджет сектора Газа, и обвиняет ПА в поддержке нападения 7 октября. Кроме того, Израиль также удерживает средства, равные сумме, необходимой для «выплаты мученикам» — средства, которые ПА выплачивает семьям убитых или заключенных в тюрьму Израилем. Министерство финансов Палестины сообщило, что в 2024 году израильские власти удержат в общей сложности 3,6 млрд шекелей.

#израиль #энергетика #палестина
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай бесплатно предложил выпущенное им программное обеспечение Yaoguang для разработки оружия РЭБ
6
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
35
Стали известны модели iPhone, которые не смогут обновиться до iOS 19
2
Космический зонд BepiColombo сделал близкие снимки поверхности Меркурия
1
Приложение Files by Google достигло 5 млрд скачиваний в магазине Play Store
+
Подводная лодка США использовала подводные беспилотники для выполнения секретных миссий
+
Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс Thunder/Tondar ближнего радиуса действия
+
США запретит продавать новые GPU NVIDIA в более чем 120 странах
12
На заводе, где раньше собирали Skoda и Volkswagen, теперь начнут выпускать машины под маркой "Волга"
+
Разработка игр дорожает: всему виной не фотореалистичная графика, а неэффективное управление
2
NVIDIA подтвердила обновленную генерацию кадров DLSS для графических карт RTX 40
4
На юге Восточной Сибири планируется строительство новой железной дороги длиной около 80 километров
+
В PC Games Hardware показали, почему не стоит выбирать видеокарты с 8 ГБ памяти в 2025 году
9
Эстония получит первые РСЗО M142 HIMARS в 2025 году
+
В 2025 году в Челябинской области начнётся расширение трассы М-5 «Урал»
+
После переноса выхода Assassin's Creed Shadows акции компании Ubisoft ещё упали
+
Земля обрела нового спутника, получившего имя древнеримской богини Кардеи
1
Появилась информация о моделях Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат обновление HyperOS 3
1
Aurzen представила первый в мире портативный проектор в уникальном корпусе-раскладушке Aurzen Zip
1
На Тайване допустили размещение производства новейших 2-нм пластин TSMC в США
2

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
190
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
182
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
48
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
6
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
11
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
9
Про искусственный интеллект в играх
21
О рынке материнских плат на сокете АМ5 (AMD) на начало 2025 года
+

Сейчас обсуждают

Chimbal
15:10
Просто оставлю это здесь :) https://overclockers.ru/blog/Hard-Workshop/show/170284/Sravnivaem-Windows-7-Windows-10-i-Linux-6-9-v-igrah-Rezul-taty https://overclockers.ru/st/legacy/blog/373296/542331...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
15:10
ты не узбек -сначала ты ПЕТУХ
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
RXO
15:10
Алюминиевый блок…🤦‍♂️
Toyota представила новый 2,0-литровый двигатель мощностью более 400 л.с.
Бахтиер Кудратуллаев
15:09
че плитка тока у мя шоли? а стиль ников всмысле? лаща - грузин. я узбек. ты ваще чуш носиш какуято
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Gamandril
15:09
А вот опровержение слов неумех, которые распространяют ложь про энергопотребление. Просто кое-кто не разбирается в топовых и околотоповых процессорах.
ТОП-7 игровых процессоров стоимостью от 20 000 до 50 000 рублей – рейтинг 2025 года
Сергей Гончар
15:08
Куртка давно воздух продает, только вы этого не знаете.
В NVIDIA разъяснили заявление Дженсена Хуанга о том, что RTX 5070 быстрее RTX 4090
x86_64
15:08
ты же бросил курить? зачем поднял?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
15:07
он двинутый шиз как и беринган и чумба.может это вообще один шизоид ?
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Бахтиер Кудратуллаев
15:07
леее как кудахцев распетушился. иди зернышки поклюй петушок "красный" ;)
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Евгений Степанов
15:07
Жутчайшая дичь! Я не буду комментировать автора, потому , что я не согласен, почти со всеми словам. Автора. Особую улыбку вызывает прожарка отваливающихся чипов ( так как очень глубоко пришлось погруз...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем