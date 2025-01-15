Средства будут переведены из специального фонда в Норвегии, который выступает посредником в переводе средств между Израилем и Палестинской администрацией.

Израиль планирует использовать налоговые поступления для погашения долга Палестинской администрации перед государственной энергетической компанией Israel Electric Corporation (IEC) в размере почти 2 миллиардов шекелей (544 миллиона долларов), сообщил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.



В соответствии с соглашением, заключенным еще в начале 1990-х годов, Израиль взимает налоги и пошлины с товаров, проходящих через его территорию, от имени Палестинской администрации (ПА), которая управляет частью оккупированного Западного берега. Вырученные средства перечисляются в Рамаллу, столицу ПА.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, которое спровоцировало новый конфликт в секторе Газа, Смотрич приостановил выплату средств, которые должны были быть использованы на административные расходы в секторе Газа.

Замороженные средства хранятся в Норвегии, которая в феврале 2024 года согласилась выступить посредником для хранения и перевода замороженных средств. Израиль переводит свои налоговые поступления в Норвегию, которая затем передает часть, предназначенную для Западного берега, Палестинской администрации, оставляя себе часть, предназначенную для сектора Газа.

Теперь, как сообщил Бецалель Смотрич, средства, хранящиеся в Норвегии, будут направлены на погашение задолженности перед IEC в размере 1,9 млрд шекелей. По его словам, «долг ПА перед IEC привел к высоким кредитам и процентным ставкам, которые в конечном итоге были переложены на граждан Израиля».

Министерство финансов Палестины согласилось разрешить Норвегии разблокировать 1,5 млрд шекелей, находившихся на счете, что было достаточно для погашения части долга. Из этой суммы 767 миллионов шекелей должны быть выплачены израильским топливным компаниям за закупку топлива в ближайшие месяцы, а оставшаяся часть будет использована для погашения долгов палестинских распределительных компаний, связанных с производством электроэнергии IEC.

«Благодаря этой выплате палестинское правительство сможет платить зарплаты государственным служащим, а палестинское население продолжит получать основные услуги, такие как здравоохранение и образование», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Министр финансов Израиля продолжает блокировать выделение Палестинской администрации средств, предназначенных для выплаты зарплат в бюджет сектора Газа, и обвиняет ПА в поддержке нападения 7 октября. Кроме того, Израиль также удерживает средства, равные сумме, необходимой для «выплаты мученикам» — средства, которые ПА выплачивает семьям убитых или заключенных в тюрьму Израилем. Министерство финансов Палестины сообщило, что в 2024 году израильские власти удержат в общей сложности 3,6 млрд шекелей.