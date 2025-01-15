Китай, по-видимому, рассматривает возможность продажи американского бизнеса TikTok Маску

Спор между США и Китаем по поводу американского бизнеса TikTok не утихает уже долгое время. Американцы опасаются, что руководство Китая может использовать приложение для получения доступа к данным пользователей из США и организации кампаний против страны на платформе. Поэтому продажа американского бизнеса TikTok находится на повестке дня.

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Теперь китайское правительство, по-видимому, рассматривает возможность продажи находящегося под угрозой американского подразделения технологическому миллиардеру Илону Маску. Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в Пекине обсуждалась возможность того, что онлайн-платформа Маска X возьмет под контроль TikTok US и будет управлять этими сервисами совместно.

Согласно закону США, китайский владелец TikTok Bytedance должен отделиться от своего бизнеса в США. Срок в 270 дней истекает 19 января. Если компания не будет продана, в тот же день ей грозит закрытие в США. TikTok отрицает все обвинения и пока отказывается отделяться от Bytedance. Официально они ничего не сообщают о возможной продаже Маску.

Вместо этого TikTok обратился в Верховный суд США в надежде хотя бы добиться отсрочки. Однако на слушаниях судьи не были убеждены доводом о том, что предписание нарушает свободу слова, закрепленную в Конституции США.

Дональд Трамп вступит в должность президента 20 января. Он также призвал судей дать ему больше времени для достижения соглашения по TikTok. Приложение имеет более 170 миллионов пользователей в стране.

TikTok всегда подчеркивает, что контрольный пакет акций Bytedance принадлежит международным инвесторам, но поскольку штаб-квартира компании находится в Пекине, материнская компания также должна соблюдать требования властей. Кроме того, правительство может иметь право голоса при продаже, поскольку алгоритм, который отбирает видеоролики для пользователей, был разработан в Китае. А Пекин запрещает распространение такого программного обеспечения без специального разрешения.

Маск, который также управляет производителем электромобилей Tesla, пожертвовал более 250 миллионов долларов на предвыборную кампанию Трампа и в настоящее время является одним из его ближайших доверенных лиц. Его считают бизнесменом, имеющим очень хорошие отношения с китайским руководством, которое неоднократно оказывало ему доверие во время визитов в КНР.

Китай является одним из важнейших рынков сбыта Tesla. Компания стала первым иностранным автопроизводителем, которому разрешили построить в Шанхае завод, полностью принадлежащий Tesla. Другим компаниям всегда приходилось создавать совместные предприятия с китайскими партнерами. Некоторые наблюдатели считают, что влияние, которое Маск может оказать на Трампа в Белом доме, будет преимуществом для Китая.







