Новая система Seraj предназначена для защиты критически важной инфраструктуры от атак с воздуха. Новое лазерное оружие Ирана вызывает недоумение у военных экспертов.

Иран представил новую лазерную систему ПВО под названием Seraj в рамках крупномасштабных учений по противовоздушной обороне. Название переводится как «свет».







Лазерный луч предназначен для отражения воздушных целей, таких как беспилотники и ракеты. Система Seraj («Серадж») была разработана как часть многоуровневой противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры, такой как завод по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Точные технические данные и дальность действия не разглашаются. Также можно предположить, что это пропаганда, призванная представить собственную обороноспособность в лучшем свете. Дело в том, что на предоставленном видео данная установка очень быстро крутится.

Новая система вызвала неоднозначную реакцию со стороны военных экспертов и обычных комментаторов в сети. Наблюдателей особенно удивил тот факт, что система по какой-то необъяснимой причине постоянно вращается вокруг своей оси. Это было видно во время репортажа на иранском государственном телевидении. Последовали многочисленные публикации, в которых система подвергалась критике.

Лазерное оружие уже использовалось в Иране, но оно было закуплено из Китая. Например, осенью 2024 года китайское лазерное оружие было использовано для защиты от возможных атак беспилотников во время публичной молитвы с участием аятоллы Али Хаменеи. Вопреки первоначальным предположениям, это не система Silent Hunter, а Shen Nung.

Shen Nung — это лазерный ослепляющий прибор мощностью до 20 кВт и дальностью действия 3 км. Он предназначен для необратимого повреждения оптических датчиков на дронах.

В целом в настоящее время в тренде лазерные системы защиты от угроз с воздуха. Они считаются мобильными и, прежде всего, экономически эффективными в борьбе с беспилотниками и другими воздушными угрозами.

В настоящее время ситуация с безопасностью в Иране остается напряженной. В октябре 2024 года ВВС Израиля нанесли удары по иранским военным объектам. Нельзя исключать возможность дальнейших военных ударов, поскольку Иран и его руководство представляют постоянную угрозу безопасности Израиля. Дональд Трамп готовится вернуться в Белый дом, что усиливает опасения, что ситуация ухудшится.

Что касается самого Израиля, то у него имеется многоуровневая система противовоздушной обороны, которая позволяет перехватывать большинство ракет. «Железный купол» предназначен для отражения ракет малой дальности (до 70 километров), артиллерийских снарядов и минометных мин. «Праща Давида» отвечает за защиту от ракет средней и большой дальности, а также баллистических и крылатых ракет. Для ракет, летящих еще выше и быстрее (например, гиперзвуковых), существует также система Arrow.



