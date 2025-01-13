Не секрет, что Китай готовится к возможному вторжению на Тайвань. Страна официально объявила о плане расширения своих вооруженных сил, чтобы иметь возможность присоединить Тайвань к 2030 году.

Фото: PLAN

Спутниковые фотографии дают новое представление относительно того, как могла бы осуществиться эта операция. Корабли с рампой (в торговом флоте на судах часто рампу называют аппарелью) предназначены для того, чтобы боевые танки могли легко высаживаться на побережье.

Три таких корабля, уникальных по своей форме, были замечены в порту Гуанчжоу. Ни один другой флот в мире не имеет подобных судов. Это суда с чрезвычайно длинными аппарелями.



Один из трех кораблей в гавани замечен с выдвинутой аппарелью. Судя по спутниковому снимку, длина рампы, скорее всего, составляет около 133 метров, а длина самого корабля — 108 метров. Рядом с ним находится еще одно судно длиной 185 метров и одно — длиной 128 метров. Они не выдвигали рампы. Судя по другому кораблю, их длина может составлять около 200 и 150 метров соответственно.

Судоверфь Гуанчжоу строит специальные корабли

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Верфь в Гуанчжоу на юге Китая долгое время была известна как Guangzhou Shipyard International (GSI). Текущее название — COMEC — CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited. Компания была основана в 1954 году и является дочерним предприятием государственной судостроительной корпорации CSSC (China State Shipbuilding Corporation).

До сих пор на верфи строились в основном гражданские суда. Только в последние годы наблюдается рост производства для ВМС Китая. Примечательно, что среди кораблей много проектов для особых миссий.

В их число входит недавно представленный самый большой в мире беспилотный катер: Jari-USV-A. На этой верфи также был построен таинственный «гражданский авианосец» Zhong Chuan Yi Hao.

Уникальная конструкция кораблей

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На фото выше изображены еще два корабля в сухом доке, которые в настоящее время находятся в стадии строительства. Вероятно, они также станут рамповыми судами. Об этом свидетельствуют белые колонны.

Это опоры. Как только судно оказывается в нужном положении, они опускаются с помощью гидравлики или электричества. Они поднимают судно на несколько метров из воды, чтобы оно закрепилось на морском дне под действием собственного веса.

Морские суда, оборудованные этой системой, называются самоподъемными судами. Обычно их используют для строительства морских ветряных турбин или для других строительных работ в море. Поэтому такие суда также называют монтажными судами.

Суда для высадки десанта

Однако длинные аппарели новых китайских кораблей показывают, что это не монтажные суда, а морские суда, предназначенные для обеспечения высадки десанта. Эти корабли могут следовать к побережью Тайваня. Длинный пандус можно буквально использовать в качестве моста. Танки и другая военная техника могут выезжать прямо на асфальтированную дорогу.

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Также возможно, что конструкцию можно будет использовать для преодоления противотанковых ловушек на побережье. Это позволяет производить высадку танков и другой тяжелой техники в местах, где Тайвань, возможно, не ожидал ее появления и которые, следовательно, менее защищены.





Плавучий пирс

Суда построены так, что они, скорее всего, не будут напрямую перевозить войска и технику. Вместо этого их используют как плавучие пристани или мобильные пирсы. Эта концепция напоминает гавани «Малберри», которые союзники построили на побережье Нормандии во время Второй мировой войны.

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Однако китайский вариант возводится быстрее и, благодаря опорным столбам, более гибок и устойчив к атмосферным воздействиям. Одна из двух гаваней «Малберри» была разрушена штормом до завершения строительства.

На корме китайских кораблей видны платформы. Туда причаливают транспортные корабли, перевозящие танки и войска. Преимущество этой системы в том, что Китай может использовать не только военные транспортные суда, но и гражданские. Китайская армия уже проводила испытания гражданских паромов и открыто заявляла, что они будут использоваться в военных целях в случае нападения на Тайвань.

Гражданские паромы типа RORO для военного использования

Хотя торговые суда типа RORO обладают хорошей транспортной пропускной способностью и имеются в достаточном количестве, они предназначены для швартовки в портах — то есть не могут пришвартоваться непосредственно к берегу. Однако Тайвань будет решительно защищать свои стратегически важные порты. Если возникнет угроза захвата, их можно будет заминировать или заблокировать вход в порты, намеренно затопив грузовые суда. Поэтому аппарельные суда необходимы для возможности швартовки в других местах.

У китайской армии также есть настоящие десантные корабли, которые пришвартовываются прямо на побережье для высадки войск и техники. По данным Министерства обороны США, вместимости этих судов будет недостаточно для успешного вторжения на Тайвань, поэтому ожидается, что в ближайшие годы Китай построит дополнительные суда типа RORO. Текущее наблюдение за рамповыми судами, похоже, подтверждает эту стратегию Китая.

Десантные корабли Китая

Для переброски танков непосредственно на берег Китай использует десантные корабли серии «Тип 072». Это Тип 072II, Тип 072III и Тип 072A. Каждый из них способен перевозить 250 солдат или 10 танков. В настоящее время флот Китая насчитывает 28 таких кораблей.

Тип 072. Фото: ВМС Китая

Водоизмещение судна 072А при полной загрузке составляет 4800 тонн, длина — 120 метров. Для сравнения, BH Ferry Group эксплуатирует в Китае гражданские суда RORO грузоподъемностью 36 000 тонн, длиной 178 метров, способные вместить до 2300 пассажиров и более 300 гражданских транспортных средств.

Таким образом, транспортабельность значительно превосходит транспортабельность 072А. С 2010 года паромы строятся с модификациями, запрошенными китайской армией, такими как вертолетная площадка, современные системы пожаротушения и вентиляции для транспортной зоны, а также усиленные погрузочные рампы, подходящие для танков.

Гражданские китайские суда типа RORO в военной модификации

С учетом проекта 074 у Китая имеется 23 небольших десантных корабля, каждый из которых может доставить на берег 2 танка.

Также имеется 15 кораблей на воздушной подушке Тип 726 (70 солдат или один боевой танк) и 6 кораблей на воздушной подушке «Зубр» (500 солдат или 3 боевых танка).

Китай также может использовать для вторжения свои десантные корабли (тип 075, тип 076) и десантные транспортные корабли-доки (тип 071). Такие суда не садятся на мель на берегу, но имеют затапливаемую гофрированную палубу.

Они вооружены 105-мм или 30-мм пулеметом и менее бронированы, чем китайский основной боевой танк Type 99. И Китай хочет вывести на берег как можно больше таких танков во время вторжения. В настоящее время в Китае имеется около 1300 танков Type 99.





