В целом международные рейсы над высочайшими горными вершинами мира не осуществляются.

Достаточно одного взгляда на сервис Flightradar24, чтобы увидеть, что пассажирские самолеты избегают Гималайского региона и Тибета. На всей территории практически не осуществляются международные регулярные рейсы.

Воздушное пространство над Тибетом и Гималаями всегда свободно от самолетов. Фото: flightradar24

Дело не в том, что современные самолеты не способны летать над высокими горными вершинами. Но если это не является абсолютно необходимым, то они ищут альтернативный маршрут. Причины этого в первую очередь можно объяснить аспектами безопасности.



Тибет является исключением. Известно, что спорный горный регион контролируется Китаем. Там регулярно проводятся крупные военные учения, поэтому Китай открывает воздушное пространство над Тибетом для иностранных самолетов только в исключительных случаях.

На южной окраине Тибетского нагорья простирается собственно Гималайский горный хребет протяженностью более 2300 километров — от Пакистана, Индии, Непала и Китая до Бутана и Мьянмы.

Именно здесь расположены самые высокие вершины в мире, достигающие высоты 8848 метров. Средняя высота региона составляет около 6000 метров. Для пассажирских самолетов это очень опасная зона.

Если давление в салоне падает, самолет должен как можно быстрее снизиться до меньшей высоты. Если бы самолет в это время находился над Гималаями, выполнить такой маневр было бы невозможно.

Аналогичная ситуация складывается и с запасными аэропортами для экстренных случаев. Во всем регионе Гималаев практически нет взлетно-посадочных полос, которые могли бы принимать большие пассажирские самолеты. Единственные варианты — Катманду в Непале и Лхаса в Тибете.

Другая причина — турбулентность ясного неба (пилоты называют её «болтанкой в чистом небе»). Эти непредсказуемые так называемые турбулентности ясного неба чаще возникают над горными районами, чем над равнинной местностью. Воздушные потоки над высокими горными вершинами трудно поддаются расчету и весьма нерегулярны.

Даже в случае сильной турбулентности у пассажирских самолетов не будет возможности маневрировать над Гималаями и перейти на более низкую траекторию полета.

Кроме того, международным рейсам не обязательно пролетать через Гималаи. Связи с востока на запад между арабским миром, Европой и Восточной Азией обычно пролегают по маршруту южнее или севернее горного региона.

Есть даже несколько путей сообщения с севера на юг, пересекающих Гималаи. Например, между Катманду в Непале и Лхасой в Тибете или между Катманду и Чэнду в Китае. Эти полеты проходят в более низкой местности к востоку от горы Эверест и к востоку от горы Макалу над горным хребтом.