Теперь Китай занимает второе место среди стран с наибольшими запасами лития в мире.

Китай открыл месторождения лития в нескольких регионах страны. По сообщениям государственных СМИ, открытие приведет к значительному увеличению национальных запасов лития. Это выведет страну на второе место в мировом рейтинге запасов лития. Ранее он занимал 6-е место.

Добыча лития. Фото: REUTERS

До сих пор на долю Китая приходилось 6 процентов мировых запасов лития. Сейчас, как сообщается, мировая доля выросла до 16,5 процентов. Этому росту также способствовали новые технологии, позволяющие извлекать металл из минералов.

Среди прочего, Китай обнаружил в Тибете месторождение сподумена - это участок протяженностью протяженностью 2800 километров. Это литиевый минерал, являющийся важным источником лития. Только это месторождение может содержать более 6,5 миллионов тонн лития. По оценкам, потенциальные запасы могут достигать 30 миллионов тонн.

Кроме того, соленые озера на Тибетском нагорье оказались более насыщены ресурсами, чем считалось ранее. Запасы лития там сейчас оцениваются более чем в 14 миллионов тонн. Ожидается, что эти открытия способствуют геологоразведочным работам в соседних регионах.

Более того, китайские исследователи, как сообщается, добились решающего прогресса в обработке лепидолита. Этот твердый раствор содержит литий, но ранее считалось, что его трудно извлечь. Ожидается, что новые технологии позволят добывать 10 миллионов тонн лития.

К этим цифрам и информации следует относиться с осторожностью, поскольку они исходят от государственных органов. В Китае объявление о таком прогрессе также часто используется в пропагандистских целях.

Крупнейшие в мире месторождения лития расположены в так называемом «литиевом треугольнике». Это территория между Боливией, Аргентиной и Чили. Чили считается страной с крупнейшими в мире запасами лития. За ней следуют Китай, Австралия, Аргентина, США и Канада. На Россию приходится 10 процентов мировых запасов лития.

Литий экономически важен, поскольку является основным компонентом литий-ионных аккумуляторов. Их можно найти практически во всех технических устройствах: от смартфонов и электромобилей до малых и больших накопителей энергии. Китай может поставлять отечественным компаниям литий по низкой цене, а это значит, что их аккумуляторы могут производиться и предлагаться по более низкой цене, чем это возможно в других странах. Это дает Китаю конкурентное преимущество.

Литий, используемый в аккумуляторах, также играет ключевую роль в переходе от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Это, в свою очередь, означает, что крупные месторождения лития имеют стратегическое значение. Китай мог бы предложить своим союзникам более выгодные цены на сырьевые товары или прекратить поставки в некоторые страны, что привело бы к дефициту сырья в этих государствах. Это позволяет Китаю оказывать политическое давление на эти страны с целью получения выгоды для себя.





