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Авиакомпания Delta предоставит пассажирам самолётов бортовые экраны 4K и YouTube без рекламы
Delta хочет лучше развлекать своих пассажиров в полёте и использует искусственный интеллект, чтобы подсказывать им, что взять с собой в поездку.

Мероприятие Consumer Electronics Show (CES) больше не является просто выставкой электронной промышленности. В 2020 году Delta стала первой авиакомпанией, представившей свои проекты на выставке CES.
Delta Airlines получит экраны с разрешением 4K. Фото: Авиакомпания Delta

В этом году Delta во второй раз получила главную сцену для основного выступления. Глава Delta Эд Бастиан представил планы своей авиакомпании.

Delta хочет, среди прочего, поднять качество развлечений в полете на новый уровень, о чем также сообщила компания на своем сайте. Причиной нововведений Delta является 100-летний юбилей авиакомпании, который она отмечает в этом году.

Бастиан хочет установить в самолетах бортовые экраны 4K HDR QLED. Delta работает с компанией Thales Avionics, которая оснастит пассажирские самолеты новыми экранами. Первые машины с новой бортовой развлекательной системой, как планируется, взлетят уже в 2026 году.

Компания также заключила новые партнерские отношения с Uber и YouTube. Благодаря последнему, клиенты Delta смогут наслаждаться просмотром YouTube без рекламы во время полета.

Есть изменения и с точки зрения связи: благодаря соединениям Bluetooth во всех салонах пассажиры должны иметь возможность доступа к развлекательным предложениям Delta со своих личных устройств во время полетов. Благодаря партнерству с провайдером WLAN Hughes Delta также хочет обеспечить более надежную WLAN.
Заказами бортового питания также можно управлять с помощью новой системы. Фото: Авиакомпания Delta
Система рекомендаций на базе искусственного интеллекта призвана предлагать пассажирам подходящие медиа-предложения во время полета. При этом используются данные учетной записи SkyMiles и пункт назначения. 

Еще до полета ИИ-помощник должен подготовить пассажиров к поездке. Он интегрирован в приложение авиакомпании. Чат-бот с искусственным интеллектом призван помочь путешественникам спланировать маршруты и предоставить информацию о паспортных и визовых требованиях. В будущем ИИ даже поможет собрать вещи перед поездкой, указав ожидаемую погоду в пункте назначения.

Партнерство с Uber также интересно: Delta хочет позволить своим пассажирам в будущем как можно более удобно пересаживаться с самолетов на такси Uber. Участники программы SkyMiles смогут подключать свои учетные записи и накапливать бонусные мили за поездки на Uber. В систему трансферов войдут и воздушные такси Joby. Поскольку Joby завершил свой испытательный полет только в прошлом году, вероятно, это случится ещё не скоро.

Delta заключила новое партнерство с Airbus UpNext, исследовательским подразделением производителя самолетов. Вместе они хотят разработать более экономичные самолеты и использовать больше топлива SAF (экологичное авиационное топливо). К 2050 году Delta хочет покрыть 95 процентов своих потребностей в топливе за счет более экологически чистого топлива SAF.

#технологии #искусственный интеллект #авиация #самолёты #delta
Источник: news.delta.com
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