Dell переименовывает все свои компьютеры, но это решение не всем понравилось.

Производитель компьютеров Dell использовал выставку CES в Лас-Вегасе для озвучивания важной новости: компания переименовала свою линейку ПК. Это означает, что ушли в историю такие бренды, как Latitude, Optiplex, XPS, Precision и Inspiron.

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Вместо этого названия ПК и ноутбуков упрощаются и сводятся к названию компании. Новые серии компьютеров Dell называются Dell, Dell Pro и Dell Pro Max. Считается, что таким образом Dell последовала примеру Apple (в новых iPhone также используются такие аббревиатуры в названиях моделей).

Каждая из серий также доступна в трех версиях: Base, Plus (здесь можно также провести аналогию с продукцией Apple) или Premium.

После этого решения компания подверглась критике в интернете. Многие обвиняют Dell в отсутствии идей.

На Reddit бывший сотрудник даже стыдится этого решения и пишет: «Я не думаю, что это хороший шаг». Другой участник форума реагирует более резко и пишет: «Это невероятно глупо».

На соответствующем пресс-брифинге на выставке CES Dell попыталась объяснить своё решение. Главный операционный директор Джефф Кларк заявил, что эти решения были поддержаны исследованиями, проведенными с участием «десятков тысяч клиентов».

Кроме того, ни одна компания не имеет эксклюзивного права использовать такие слова, как «Pro» или «Max». Dell не копирует Apple, но использует аналогичный подход «привязывания» своих продуктов к простому бренду, как объяснил Кевин Тервиллигер, вице-президент по бизнесу ПК Dell, согласно отчету Bloomberg.







