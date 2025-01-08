Старая операционная система будет поддерживаться только до октября. Но Windows 11 невозможно установить на многие компьютеры.

Windows 10 по-прежнему остается самой популярной операционной системой. Об этом свидетельствует статистика Statcounter. Соответственно, в декабре 2024 года доля рынка операционной системы по-прежнему составляла 62,7 процента.



Текущая операционная система Microsoft, Windows 11, занимает рыночную долю в 34,12 процента. За последний год доля рынка Windows 10 постоянно уменьшалась, а доля Windows 11 параллельно увеличивалась. С октября ситуация снова изменилась, и доля рынка Windows 10 снова увеличилась.

Цифры Statcount основаны на миллиардах пользовательских данных с 1,5 миллионов партнерских веб-сайтов

Это означает, что некоторые пользователи обновились с Windows 10 до Windows 11, но затем перешли обратно на старую версию. Причин высокой доли Windows 10 на рынке множество.

Наиболее очевидным является то, что многие старые компьютеры не поддерживают Windows 11. Для последней версии Windows 11 24H2 обязательны относительно новый процессор и модуль TPM-2.

Многие пользователи не смогут перейти на новую операционную систему, если Microsoft не внесет никаких изменений в ближайшие несколько месяцев. Даже те, кто уже установил Windows 11, возможно, больше не смогут получать обновления, если требования их компьютеров больше не соответствуют. Поэтому вполне понятно, что эти люди также вернутся к Windows 10.

Компании, которые покупают новые устройства с Windows 11, возможно, также перешли на Windows 10, поскольку ИТ-специалисты все еще работают со старой операционной системой, и все компьютеры должны быть обновлены. Даже если купить новое или подержанное устройство, Windows 10 может быть предустановлена, пишет The Register.

Это пока не проблема, но компьютеры с Windows 10 вскоре могут стать небезопасными. Поддержка закончится 14 октября, и дальнейшие обновления безопасности выпускаться не будут. Затем злоумышленникам можно использовать возможные бреши в безопасности.

Однако Microsoft предлагает возможность платных расширенных обновлений безопасности (ESU).

«Это не долгосрочное решение, а скорее временный шаг для обеспечения безопасности при переходе на новую поддерживаемую платформу», — заявили в Microsoft.

Для корпоративных клиентов также существует канал долгосрочного обслуживания Windows Enterprise (LTSC). Это означает, что основные обновления функций пропускаются и устанавливаются только регулярные обновления безопасности. Текущая долгосрочная версия Windows 10 — 21H2.