Миллиардер из Дубая Хусейн Саджвани уже много лет является деловым партнёром Дональда Трампа. Теперь Саджвани хочет потратить $20 млрд на строительство дата-центров в США.

Через несколько месяцев после того, как Дональд Трамп был впервые избран президентом США в 2016 году, компания по недвижимости Damac, основанная Хусейном Саджвани, завершила строительство поля для гольфа для Трампа в Дубае. С момента заключения этой сделки Трамп и Саджвани стали деловыми партнерами.







По словам живущего в Дубае миллиардера, он и его семья праздновали переизбрание Трампа на пост президента США в ноябре 2024 года. По словам Саджвани, они ждали четыре года, чтобы иметь возможность расширить свои инвестиции в США.

Эти инвестиции, как теперь объявили Трамп и Саджвани, включают «по крайней мере» 20 миллиардов долларов, которые пойдут на строительство новых центров обработки данных. Эта сумма может удвоиться или даже вырасти в несколько раз, по крайней мере, по мнению Трампа.

На первом этапе дата-центры будут построены в американских штатах Техас, Аризона, Оклахома, Луизиана, Огайо, Иллинойс, Мичиган и Индиана, пишет CNBC. До сих пор неясно, будет ли второй раунд инвестиций. Также неясно, как Damac планирует всё это финансировать.

Однако ясно то, что Саджвани и его компания по недвижимости Damac выиграют от стимулов, которые Трамп обещал предоставить в начале своего президентского срока. Соответственно, к инвестициям в США, превышающим миллиард долларов, должно применяться меньше правил, а разрешения на них должны выдаваться быстрее.

Damac не новичок в строительстве центров обработки данных. В последние месяцы компания анонсировала проекты на сумму три миллиарда долларов. По данным Forbes, дата-центры будут построены в Испании, а также в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

Трамп может использовать предлагаемый проект Damac как еще одно доказательство того, что его предстоящее президентство привлечет миллиарды долларов иностранных инвестиций. В декабре 2024 года генеральный директор Softbank Масаеши Сон объявил об инвестициях в размере 100 миллиардов долларов.

Деньги должны поступать в первую очередь в сферу ИИ. По словам Сона, финансирование создаст 100 000 новых рабочих мест в США за время пребывания Трампа у власти.