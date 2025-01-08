В 2024 году Starlink добавила к своей системе спутникового интернета Starlink более 20 стран, включая, например, Гану и Аргентину. В настоящее время услугами широкополосного доступа Starlink пользуются более четырех миллионов человек в более чем 100 странах.

Возможная сделка между космической и телекоммуникационной компанией Илона Маска SpaceX и Италией обсуждается с середины 2023 года — сейчас сообщается, что переговоры находятся на продвинутом уровне. Речь идёт о пятилетнем контракте стоимостью €1,5 млрд. Цель: предоставить итальянскому правительству безопасные телекоммуникационные услуги.







Италия, похоже, серьезно заинтересована в SpaceX и проекте спутникового интернета Starlink. Как сообщало агентство Bloomberg, премьер-министр Италии Джорджия Мелони посетила Дональда Трампа во Флориде в прошлую субботу. Сообщается, что после этого переговоры по SpaceX возобновились.

По имеющимся данным, сделка касается использования Starlink в чрезвычайных ситуациях и в целях связи для итальянских военных. В будущем военные смогут полагаться на Starlink в Средиземноморском регионе и использовать так называемые спутниковые услуги прямой связи. Это особенно практично в случае террористических атак или стихийных бедствий.

Мелони также ожидает, что сделка на сумму €1,5 млрд обеспечит высоконадежное шифрование телефонных и интернет-услуг, используемых правительством. Несколько человек, знакомых с этим вопросом, сообщили Bloomberg, что это будет крупнейший подобный проект в Европе.

SpaceX управляет сетью из тысяч небольших спутников на низкой околоземной орбите, которые вращаются вокруг Земли и предоставляют интернет-услуги. Это работает следующим образом: пользователи подключаются к спутникам Starlink через компактные спутниковые антенны и, следовательно, должны иметь возможность использовать быстрый и надежный широкополосный доступ в интернет в отдаленных регионах мира.

По данным издания Handelsblatt, переговоры между Италией и Starlink продолжаются, хотя окончательное соглашение по пятилетнему контракту еще не достигнуто. Сообщается, что итальянские спецслужбы и министерство обороны уже одобрили проект. Мелони заявила, что также ведет переговоры с другими компаниями о безопасных соединениях с зашифрованными данными.

Маск через своего представителя в Италии Андреа Строппу заявил, что Starlink готова «предложить Италии самое безопасное и современное соединение».

Итальянский политик и лидер социал-демократической оппозиции Элли Шляйн критически отнеслась к планам Мелони и потребовала информацию о плане от парламента.

«Если €1,5 млрд от итальянцев за спутники американского миллиардера — это цена за его дружбу, то мы не готовы платить такую цену. Италия не продается», — заявил Шляйн.

Кроме того, некоторые итальянские чиновники, как сообщается, выступают против сделки с SpaceX. Они опасаются, что спутники Starlink могут повлиять на услуги местных сетевых операторов.