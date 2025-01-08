В наступившем 2025 году усилится конкуренция между частными космическими компаниями, Европа наконец реализует свои проекты, а Россия продолжит наращивать военный потенциал в космосе.

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ЕКА исполняется 50 лет

В этом году ЕКА отмечает важный юбилей – 50 лет назад было основано Европейское космическое агентство. Россия не является членом организации, но ЕКА имеет контактные офисы в РФ.

Помимо празднований, календарь ЕКА очень насыщен. Ожидается, что спутник ЕКА Biomass будет мониторить биомассу всех лесов мира с 2025 года и отслеживать изменения. Цель состоит в том, чтобы определить, сколько углерода содержится в «лёгких планеты». В план также входит первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 6. Первый запуск в июле 2024 года оказался лишь частичным успехом, третье зажигание 2-й ступени ракеты не удалось, из-за чего не все полезные нагрузки удалось вывести на орбиту.

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Совместно с Китайской академией наук ЕКА также хочет в этом году отправить в космос спутник SMILE. Целью исследования является выяснить, как солнечные ветры влияют на магнитное поле Земли. Аппарат измеряет частицы и магнитные поля, которые приносит с собой солнечный ветер. Они могут не только привести к северному сиянию на Земле, но и стать причиной сбоев радиосетей и, в худшем случае, электросетей. Кроме того, солнечные ветры могут даже повредить или уничтожить спутники.

Астронавты МКС вернутся на Землю

Солнечные ветры также могут создавать проблемы для астронавтов, поскольку они подвержены радиационному воздействию. Радиационное воздействие на Международной космической станции (МКС) примерно в 100–300 раз выше, чем на Земле. Тем не менее, более длительное пребывание на МКС не приносит особого вреда – даже если оно не является полностью добровольным, как это было в случае с Суни Уильямс и Барри Уилмором.

Два астронавта застряли на космической станции с июня 2024 года, когда их доставил на станцию космический корабль Boeing Starliner, но они больше не смогли вернуться по соображениям безопасности. Возвращение запланировано на февраль. Что будет дальше с Boeing Starliner, неизвестно. На 2025 год фактически было запланировано несколько миссий с космическим кораблем. НАСА теперь только говорит, что полеты Starliner «возможны» в 2025 году.

Лунные миссии

Пилотируемый полет вокруг Луны должен был состояться в сентябре этого года в рамках миссии «Артемида-2». Однако в начале декабря НАСА перенесло запланированную миссию на 2026 год. Вероятно, будет отложена и миссия LUPEX японского космического агентства JAXA и его индийского аналога ISRO. В рамках совместных усилий в 2025 году на Луну должен был быть доставлен луноход для поиска воды в полярной области. Точная дата начала еще не названа, но вряд ли это будет 2025 год.

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Однако запуск лунного корабля Hakuto-R от частной японской компании ispace точно состоится. После того, как первый посадочный модуль Hakuto-R буквально разбился о твердую лунную поверхность в апреле 2023 года, предполагается, что его преемник с успехом осуществит миссию. Миссия должна начаться в январе, а высадка на Луну состоится через несколько недель.

Blue Origin, космическая компания, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, также хочет разместить посадочный модуль на поверхности Луны в 2025 году. Посадочный модуль Blue Moon Mark 1 считается испытательной платформой для последующих высадок на Луну. Для Безоса Blue Origin — не просто хобби, а «бизнес», как он подчеркнул в декабрьском интервью. По словам второго богатейшего человека в мире, однажды космическая компания может стоить больше, чем Amazon.

Полет к астероидам

В 2025 году Китай отправит корабль не на Луну, а на околоземный астероид Камоалева. Миссия «Тяньвэнь-2» не только проверит технологию защиты от астероидов, но и изучит возможности будущей добычи полезных ископаемых на астероидах. Космический зонд должен приземлиться на астероид и собрать 100 граммов образцов. Затем «Тяньвэнь-2» вернётся на Землю, где не войдёт в атмосферу, а лишь сбросит капсулу с образцами пород. Затем сам зонд использует гравитацию Земли, чтобы катапультироваться обратно к астероиду 311P/PANSTARRS. Учёные будут изучать образцы в течение года.

Космический туризм набирает обороты

Ожидается, что 2025-й также станет продуктивным годом для космического туризма. Россия хочет снова отправить на МКС частных лиц впервые с 2021 года. Пока неизвестно, кто полетит на МКС и сколько будет стоить такая экскурсия. Известно, что в 2021 году японский миллиардер Юсаку Маэдзава смог посетить Международную космическую станцию на российском корабле «Союз». 12-дневная поездка обошлась ему примерно в 75 миллионов долларов.

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Миссия Fram2, которую миллиардер Чун Ван планирует осуществить позднее в этом году, не займет так много времени. Вместе с тремя другими пассажирами его должны доставить на орбиту на космическом корабле SpaceX Crew Dragon. Затем космический корабль будет вращаться вокруг Земли в течение 3–5 дней, пока не войдет в атмосферу Земли и не приземлится у побережья Флориды. В ходе своей миссии команда также хочет исследовать погодное явление «Стив» (англ. Steve). Проще говоря, это фиолетовая светящаяся полоса, которая может оставаться в небе несколько часов. Впервые явление было замечено в 2017 году и встречается значительно южнее, чем обычное северное сияние.

Миллиардер Джед Маккалеб со своим стартапом Vast, который был основан только в 2021 году, хочет вывести первую коммерческую космическую станцию на орбиту в 2025 году. Haven-1 планируется запустить не раньше августа и в нем смогут разместиться 4 человека. Им предстоит жить и работать на станции 30 дней, прежде чем они должны вернуться на Землю. Для космических туристов космическая станция предлагает большое окно-купол для наблюдения и фотографирования, а также бортовой Wi-Fi.

Космические стартапы конкурируют между собой

Другие космические стартапы, такие как Isar Aerospace, Rocket Factory Augsburg (RFA) и HyImpulse Technologies, могут только мечтать о столь финансово сильном основателе, как у Vast. Каждая из трех компаний работает над недорогими способами вывода спутников в космос. Их собственные ракеты-носители должны впервые выйти на орбиту в 2025 году, но нельзя исключать задержки. Ракетный завод в Аугсбурге имеет наилучшие шансы уложиться в срок с помощью своей ракеты-носителя RFA One. Однако летом 2024 года компания потерпела неудачу во время тестирования. Деталь ракеты превратилась в огненный шар во время испытаний на шотландском острове Унст. Поэтому первый испытательный полет отложен до этого года.

Удачный год для SpaceX

Тем временем Starship Илона Маска вступает в фазу расширенных испытаний. На 2025 год может быть запланировано до 25 запусков, например, для завершения маневра по дозаправке двух космических кораблей Starship на орбите. SpaceX проведет переговоры о лицензиях на запуск с космическим агентством США FAA в январе. Также станет ясно, в какой степени стартовые условия для Starship будут смягчены при президенте Дональде Трампе. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл недавно рассказала о 400 возможных запусках кораблей во время второго президентского срока Трампа.

Кроме того, в 2025 году на орбиту должны быть выведены тысячи спутников Starlink. Некоторые из них должны функционировать как летающие мачты LTE и иметь возможность напрямую подключаться к мобильным телефонам без необходимости использования дополнительных приемных устройств, таких как спутниковые антенны.







