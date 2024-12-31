Согласно заявлению Байдена, этот пакет военной помощи предполагает как немедленные, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерийских снарядов и «других критически важных вооружений».

Пентагон объявил о крупном пакете помощи Украине, который включает удовлетворение «критических» потребностей в области безопасности и обороны. Однако новых видов вооружения среди них нет.







Пакет включает в себя два транша: поставки существующей техники из ресурсов США (так называемая «просадка», а проще говоря выведенная из эксплуатации техника) на сумму $1,25 млрд и заказы в оборонной промышленности на сумму $1,22 млрд в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Этот второй транш по сути даёт возможность Украине закупать новое оборудование и боеприпасы в рамках средств, утвержденных в настоящее время Конгрессом.

В комплект поставки входят в основном боеприпасы, в том числе для зенитных комплексов HAWK и NASAMS, противобеспилотные авиационные комплексы (C-UAS), зенитные ракеты Stinger, противотанковые Javelin и TOW, боеприпасы класса «воздух-земля» (вероятно, управляемые бомбы), противорадиационные ракеты HARM, а также беспилотные летательные аппараты, взрывчатые вещества, сапёрное оборудование, стрелковое оружие и боеприпасы к ним, средства связи, обмундирование, медицинское оборудование и т.д.

Нет сомнений в том, что Украине не хватает техники по всем упомянутым категориям. Однако ещё больше эта страна нуждается в боевой технике, такой как танки «Абрамс» или боевые машины пехоты «Брэдли».

Этот тип техники, конечно, подвержен воздействию различных средств поражения, таких как артиллерия или беспилотники, но её использование (при наличии) позволили бы Украине сократить и без того огромные человеческие потери. Однако всего Киеву было передано менее 400 «Брэдли» (и большая часть была потеряна), всего 31 «Абрамс», и ещё 49 машин были подарены Австралией.

Этого определенно слишком мало с учетом уже понесенных потерь и ограниченной помощи со стороны других союзников. А новая администрация президента Трампа может сократить эту помощь еще больше.

Все это не сулит Киеву ничего хорошего, тем более учитывая низкий моральных дух ВСУ на фоне катастрофического (в плане потерь территорий) 2024 года.