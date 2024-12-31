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Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами

Новые багги созданы на базе «Жигулей», имеют самодельную систему защиты от дронов и 6 скрепленных между собой автоматов. Военные эксперты и пользователи соцсетей сравнивают машину с культовым автомобилем из серии фильмов «Безумный Макс».
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Продолжающаяся СВО привела к ряду модификаций техники для ведения боя. Солдаты используют доступные им ресурсы для адаптации своего оборудования, техники и снаряжения к реальным условиям на поле боя.
Новый российский багги для борьбы с дронами. Фото: Министерство обороны России
Одной из самых первых модификаций было оснащение оружием имеющихся в открытой продаже квадрокоптеров для сбрасывания взрывных устройств или атак напрямую (дронов FPV). Потом военную технику, включая танки, стали оборудовать защитными конструкциями для противодействия атакам вышеупомянутых дронов.

Новейшие машины официально представлены как багги. Они предназначены для борьбы с дронами. Багги —  это небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью. 

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«Лада Нива»

Основой автомобиля, скорее всего, является «Лада Нива». Полноприводный внедорожник выпускается с 1977 года. В российской армии, например, он используется в специальной версии под аббревиатурой РДА-1 (разведывательно-дозорный автомобиль) парашютистами, как быстрая разведывательная машина. В ходе СВО российские солдаты также использовали слегка модифицированные гражданские версии «Лады».

Текущий вариант внедорожника для защиты от дронов был серьезно переработан. Вместо крыши — только усиленный каркас, призванный придать устойчивость размещенному оружию. Двери и окна убраны — спереди имеется решетка, которая предназначена для предотвращения залета FPV-дронов в салон автомобиля.

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Поскольку сбоку и сзади решетка отсутствует, защитный эффект ограничен. Кроме того, «Жигули» были бронированы металлическими пластинами. 

Дополнительная броня. Фото: Министерство обороны России

Вооружение

Что делает машину по-настоящему уникальной, так это вооружение. Пользователи социальных сетей даже сравнивают его со схожим в фильмах «Безумный Макс», особенно с лентой «Безумный Макс: Дорога ярости». Здесь нет никаких наворотов — всё выглядит очень брутально. Впереди расположена 24-ствольная пушка. 

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Фото: Министерство обороны России

В каждой трубке находится патрон, вероятно, стандартного 12-го калибра. После выстрела из орудия на землю падает несколько мелких деталей – это могут быть пыжи для дроби. 

Судя по всему, стволы стреляют очередями. Скорее всего, одновременно будет стрелять 8 стволов – так что возможно сделать 3 залпа, прежде чем потребуется перезарядка. Неизвестно, возможна ли перезарядка непосредственно в полевых условиях. Часть стволов выглядит жестко прикрепленными, они могут быть привинчены к конструкции. Поэтому потребуются инструменты, чтобы снять стволы, извлечь стреляные гильзы и вставить новые патроны.

Чтобы перезарядить оружие, машине, возможно, придется ехать обратно на базу. Фото: Министерство обороны России

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Орудие, похоже, управляется электроникой. Органы управления не видны, но их должен взять на себя оператор. Вероятно, где-то есть небольшая камера, которая передает живое изображение на экран блока управления оператора.

Шесть автоматов АК-12 в единой конструкции

Второе орудие установлено в задней части транспортного средства. По сути, это устройство, на котором установлены 6 автоматов, стреляющих одновременно. 

Автоматы модели АК-12 ранее использовались на багги для защиты от дронов. На фотографиях лета 2024 года видно, что приклады автоматов АК-12 сняты.
АК-12 на противодронной установке

Большая дальность стрельбы

АК-12 призван заменить в российской армии АК-74, который, в свою очередь, заменил АКМ и АК-47. У него калибр 5,45х39мм – значит диаметр снаряда 5,45 мм.

Хотя эффективная дальность, вероятно, составляет всего около 30 метров, можно использовать АК-12 для борьбы с дронами на расстоянии 300 метров и дальше. Для прицеливания у солдата имеется прицел с металлическим перекрестием, как это было ещё на зенитных орудиях Второй мировой войны.

Зенитный прицел на автомат АК-12. Фото: Министерство обороны России

Поскольку все 6 автоматов стреляют одновременно, вероятность попадания увеличивается. При скорострельности около 700 выстрелов в минуту всего каждую секунду производится 70 выстрелов. Однако одновременная стрельба означает, что все оружие необходимо перезаряжать одновременно. У АК-12 магазины емкостью 30 патронов. Таким образом, шесть автоматов АК-12 необходимо перезарядить не позднее, чем через 2,5 секунды после выстрела.

Украинские солдаты тоже экспериментировали с подобными конструкциями летом 2023 года, однако их модификации не получили распространение в ВСУ.

Эффективность техники

Эффективность этих противодронных багги остаётся под вопросом. Если дроны зависнут на небольшом расстоянии или будут лететь очень медленно, то будут сбиты. Но если FPV-дрон движется быстро или приближается сзади или сверху, военным придётся действовать молниеносно.

По крайней мере, это дешевое и быстро реализуемое решение по сравнению с высокотехнологичными противодронными танками или автономными танками. Они используют радар, оптическое обнаружение целей (распознавание изображения с помощью камеры) или их комбинацию. Такие системы, как Skyranger компании Rheinmetall, до сих пор используют боеприпасы воздушного взрыва, которые взрываются в воздухе перед целью. 

Поскольку в прицеле гранатометных беспилотников находится не только техника, но и пехотинцы, ищутся подходящие решения. Глушители для нарушения связи между дроном и пультом управления пока не доказали свою эффективность на поле боя.

Автоматическое оружие как дешевое и нетехнологичное решение работает, но требует навыков. Солдат должен достаточно хорошо владеть автоматом, чтобы поразить летящую цель. Он также должен уметь сохранять самообладание: если дрон-камикадзе находится в пределах досягаемости, то есть риск получить ранение.

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