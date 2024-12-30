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kosmos_news
Австрия подтверждает закупку 12 лёгких боевых самолетов М-346 FA у Италии
Министерство обороны Австрии наконец решило модернизировать и рационализировать боевые возможности своих ВВС и 28 декабря заключило контракт на поставку самолётов.

В последние годы у Министерства обороны Австрии были проблемы с модернизацией и рационализацией боевых возможности своих ВВС.

В 2017 году оно рассматривало возможность досрочного вывода из эксплуатации пятнадцати боевых самолетов Eurofighter EF-2000/Typhoon, приобретенных в 2003 году, на условиях, которые впоследствии породили юридические осложнения. И были даже разговоры о перепродаже их в Индонезию.

Тогда объясняли, что поддержание работоспособного состояния этих EF-2000 обходится слишком дорого. Как и их эксплуатация. Отсюда и было принято решение заменить их одновременно с учебным самолетом Saab 105OE, который к тому времени прослужил сорок лет в ВВС. Тогда появился интерес к M346 Master, который предложила итальянская оружейная компания Leonardo.

В конечном итоге Вена решила сохранить свои EF-2000 и даже модернизировать их, чтобы продлить срок эксплуатации до 2035 года. Что касается Saab 105OE, то они были сняты с вооружения в 2020 году.

Тем не менее, в августе министр обороны Австрии Клаудия Таннер объявила, что ведутся переговоры с Италией о приобретении как минимум двенадцати самолетов М-316. Априори переговоры уже шли полным ходом, учитывая, что, по ее словам, контракт мог быть подписан к концу этого года. И это произошло 28 декабря.

Итак, 28 декабря этого года Вена подтвердила закупку двенадцати M-346FA в рамках «межправительственного» соглашения с Италией. Сумма заказа не уточняется. Но в целом на эту программу запланирован бюджет в 1 миллиард евро.

«Это сотрудничество является еще одним доказательством дружбы между Италией и Австрией. Моя особая благодарность премьер-министру Джорджии Мелони, которая внесла значительный вклад в заключение этого соглашения», — прокомментировал ситуацию канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По мнению Таннер, эти М-346ФА восполнят дефицит военной техники. 

«Таким образом, мы не только возвращаем 100% нашей подготовки пилотов обратно в Австрию, но и значительно усиливаем защиту воздушного пространства», — заявила она.

Напомним, что М-346ФА разработан на базе учебно-тренировочного самолета М-346 Master, в свою очередь созданного на основе Як-130 российского производства. Оснащенный 7 внешними узлами подвески, он может летать со скоростью 1,15 Маха с дальностью полета 1800 км. По словам компании Leonardo, он способен выполнять задачи непосредственной авиационной поддержки, тактической разведки и охраны воздушного пространства.

#авиация #военная техника #самолеты #италия #австрия #легкие боевые самолеты #м-346 fa
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