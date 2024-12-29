Церемония открытия Type 076 (или по другому Тип 076) состоялась 27 декабря. Китайский военный корабль, сочетающий в себе возможности авианосца и десантного корабля, теперь официально называется «Сычуань» и имеет бортовой номер 51.

На церемонии Type 076 получил название «Сычуань»

Церемония прошла в сухом доке верфи Худун-Чжунхуа недалеко от Шанхая. Здесь был построен «Сычуань», который впервые был замечен на спутниковых снимках в октябре 2023 года. За проектом стоит Китайская государственная судостроительная корпорация (CSSC). Государственная компания отвечает за многие военные корабли ВМС Китая, включая эсминец Тип 055 и авианосец «Фуцзянь».

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На момент церемонии «Сычуань» все еще находился в сухом доке. Затем его спустили в воду. Это означает, что тест-драйвы начнутся в ближайшее время.

Десантный корабль

«Сычуань» классифицируется как десантный корабль. Такие боевые корабли изначально использовались для перевозки войск к месту дислокации. «Сычуань» имеет гофрированную палубу на корме.

Type 076 покидает док. Фото: Weibo

Электромагнитная катапульта делает «Сычуань» уникальным кораблём

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Некоторые военные корабли выполняют функцию авианосца, например, при наличии на борту самолетов вертикального взлета, которые благодаря своей конструкции могут взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и трамплинов. К ним относятся корабли типа «Америка» морской пехоты США, с которых взлетает истребитель-невидимка F-35B.

Несмотря на разнообразие судов категории десантных кораблей, в мире только один имеет электромагнитную катапульту (EMALS): «Сычуань». До «Сычуаня» EMALS располагались только на двух кораблях, и оба они были суперавианосцами: «Джеральд Р. Форд» ВМС США и «Фуцзянь» ВМС Китая.

Как работают электромагнитные катапульты

В случае EMALS самолёт крепится к катапульте, расположенной на взлетно-посадочной полосе. Электромагниты вдоль трассы создают чрезвычайно сильное магнитное поле.

Оно ускоряет прикрепленный к специальной конструкции (своего рода рельсы) самолёт во время разгона. После достижения самолетом необходимой для взлета скорости он отрывается от этой конструкции и взлетает. Затем эти рельсы тормозятся и автоматически возвращаются для следующего старта.

Преимущества перед паровыми катапультами

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Благодаря принципу работы магнитов ускорение электромагнитной версии можно точно регулировать. Требуемая сила может сильно различаться в зависимости от типа самолета. Например, полностью загруженные истребители значительно тяжелее беспилотных разведывательных дронов. Если ускорить его разгон слишком сильно, дрон может быть поврежден.

Поскольку в EMALS меньше движущихся частей, чем в классических паровых катапультах, они менее подвержены ошибкам и требуют меньшего обслуживания. Зарядка электромагнитов также происходит быстрее, чем выработка пара, поэтому с помощью EMALS возможно больше запусков в быстрой последовательности.

На церемонии открытия катапульта была скрыта. Возможно, она еще не полностью готова к эксплуатации или Китай хочет предотвратить утечки уникальной технологии.

Дрон GJ-11 разрабатывался специально для «Сычуаня»

В настоящее время предполагается, что боевые дроны будут запускаться с помощью катапульты. В июне 2024 года на спутниковых снимках была обнаружена наземная тренировочная площадка, смоделированная по образцу части летной палубы «Сычуаня».



Тренировочный полигон с GJ-11. Фото: Google

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Полигон находится возле верфи, где был построен военный корабль. На полигоне можно было увидеть объекты, напоминающие GJ-11. Стелс-дрон имеет длину 12,2 метра и размах крыльев 14,4 метра. Во внутреннем оружейном отсеке он будет нести ракеты и бомбы для наземных атак.

Лучше всего GJ-11 можно было увидеть на военном параде в Пекине. Фото: Китайские военные

Существует также предположение, что GJ-11 или его более новый вариант может быть оснащен ракетами класса «воздух-воздух». Дрон предназначен не только для полётов в одиночку, но и для поддержки китайских пилотируемых самолетов-невидимок J-20 и J-35 в качестве ведомого в бою.

Идея состоит в том, что второй пилот в кабине J-20 отвечает за отдачу приказов GJ-11 об атаке или оценивает предоставляемые дроном разведывательные данные.

Необычно широкая палуба

По своим размерам Тип 076 в настоящее время является крупнейшим действующим десантным кораблем в мире с полностью плоской полетной палубой. Не совсем ясно, каким в конечном итоге будет Тип 076 и какие задачи он будет выполнять.

На основании спутниковых снимков подсчитали, что длина корабля составляет 263 метра, а ширина — 43 метра. Некоторые морские эксперты даже предполагают, что ширина составляет чуть более 50 метров, основываясь на фотографиях, сделанных на данный момент.

По данным ВМС Китая, ожидается, что «Сычуань» будет иметь боевое водоизмещение около 40 000 тонн. Это может быть намеренно заниженная цифра, чтобы потенциальные враги Китая с меньшей вероятностью делали выводы о боевой эффективности. Учитывая размеры корабля, возможно водоизмещение почти до 50 000 тонн при полной загрузке. Для сравнения: у корабля типа «Америка» — самого крупного действующего десантного корабля США — длина 257 метров, ширина 32 метра, водоизмещение до 45 693 тонны.

Акцент на GJ-11 может быть одной из причин того, почему «Сычуань» настолько необычно широк для корабля этого класса. Широкая палуба гарантирует, что нескольким дронам будет достаточно места для маневра, несмотря на большой размах крыльев. Для сравнения: LHD Trieste, крупнейший военный корабль Италии, имеет полетную палубу длиной 230 метров и шириной 36 метров и оборудован трамплином для запуска F-35B.

Истребители на авианосце

В настоящее время нет никаких признаков того, что Китай хочет использовать пилотируемые самолеты на новом корабле. Однако это мог бы быть самолет с вертикальным взлетом, по сути аналог американского F-35B.

Ходят слухи, что Китай работает над вариантом J-35, который сможет взлетать и приземляться вертикально, но конкретных доказательств этому пока нет. Когда «Сычуань» войдёт в строй, ожидается, что он будет оснащен дронами различных размеров и пилотируемыми вертолетами.

Однако нельзя исключать, что в дальнейшем «Сычуань» будет запускать пилотируемые и беспилотные истребители. Потому что он оптимизирован для выполнения полетов, как показывает конфигурация с двумя башнями.

Тип 076. Фото: Синьхуа

В такой конфигурации мостик находится в одной башне, а персонал, осуществляющий наблюдение и управление полетами, - во второй башне. Это означает, что экипажи не мешают друг другу работать.

Конфигурация с двумя башнями считается современной и также используется в западных странах. LHD Trieste базируется на таком решении, как и британские авианосцы класса Queen Elizabeth.

Вооружение

На церемонии было продемонстрировано вооружение. Как и у большинства кораблей, оптимизированных для лётной эксплуатации, вооружение предназначено для самозащиты корабля.

На фото видно 3 пусковые установки для HQ-10, хотя у корабля могло быть и больше. Вероятно, это вариант с 24 ракетами на установку.

Задняя часть ЗАК «Тип о76» с HQ-10 (слева и справа) и ЗАК «Тип 1130» (посередине). Фото: Weibo

Ракеты класса «земля-воздух» имеют дальность действия до 9 км и предназначены для сдерживания беспилотников, самолетов и противокорабельных ракет. Американским аналогом является ракета RIM-116 Rolling Airframe.

Также видны 4 пусковые установки-ловушки, по 2 с каждого борта корабля. Обычно они снабжаются сигнальными ракетами для отклонения ракет с помощью инфракрасных и радиолокационных систем наведения.

Одну из пусковых установок-ловушек можно увидеть слева внизу. Фото: Weibo

Также можно увидеть три ЗАК «Тип 1130» — слева, сзади и справа от корабля. Это пулемет калибра 30 мм с 11 стволами. Сообщается, что скорострельность составит до 11 000 выстрелов в минуту, а эффективная дальность - до 3 км.

Каждый корабельный зенитный артиллерийский комплекс «Тип 1130» имеет собственный радар, поэтому после активации он может самостоятельно бороться с приближающимися воздушными целями. Он считается последней активной линией обороны для отражения противокорабельных ракет и дронов-камикадзе. Его также можно использовать для борьбы с целями на водной поверхности, такими как катера и плавучие дроны-камикадзе.

Образец для подражания для западных стран

«Сычуань» привлекает особый интерес из-за своей необычной конфигурации. И он интересен не только США, которые столкнутся с ним как с противником в возможном вооруженном конфликте на Тихом океане. Насколько можно судить на данный момент, «Сычуань» в настоящее время является самым современным десантным кораблем в мире.

Широкая полетная палуба привлечет значительный интерес со стороны других судостроителей, поскольку все больше стран выражают потребность в носителях дронов. «Сычуань» может проложить путь к созданию новых проектов военных кораблей.

Но его универсальность может оказаться недостатком. Функциональный ввод в эксплуатацию ожидается не раньше 2026 года.





