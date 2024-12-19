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kosmos_news
В Словакии закроется центр по ремонту военной техники, поставляемой на Украину
В Словакии изменилась политическая ситуация с приходом к власти нового правительства.

В ноябре 2022 года европейский производитель вооружений и военной техники KNDS объявил, что в Словакии, а точнее в окрестностях города Кошице, расположенного недалеко от границы с Украиной, будет создан центр технического обслуживания военной техники, поставляемой для украинской армии. Основное внимание должно было быть уделено гаубицам PzH2000 и CAESAr, а также системам залпового огня MARS II, зенитной бронетехнике Gepard и машинам Dingo.


«Одних поставок вооружений недостаточно, чтобы поддержать Украину. Это означает, что поставленные системы вооружения подлежат ремонту. Благодаря этому сервисному центру в Словакии хорошее решение было быстро найдено. Это означает, что ремонт можно будет провести гораздо быстрее», — утверждала Кристин Ламбрехт, тогдашний министр обороны Германии.

Однако, учитывая близость к территории Украины, этот центр технического обслуживания необходимо было защитить от воздушных угроз. Также Берлин согласился поставить Братиславе зенитные комплексы MANTIS (Модульная, автоматическая и сетевая система наведения и перехвата) производства Rheinmetall Air Defense.

Два года спустя, несмотря на то, что политическая ситуация в Словакии изменилась, с приходом к власти нового правительства, которое гораздо менее готово помочь Украине в военном отношении, Кошицкий центр технического обслуживания закроется, и его придется перевести в Германию. к концу этого года. Это заявление подтвердил 17 декабря представитель министерства обороны Германии.

При этом только в октябре, после встречи в Берлине министра иностранных дел Словакии Юрай Бланара и его немецкой коллеги Анналены Бербок, Братислава заявила, что хочет расширить возможности центра технического обслуживания в Кошице.

Однако это сотрудничество между Германией и Словакией оказалось непродуктивным, в частности, из-за разногласий по поводу европейских таможенных правил. Так, как утверждает еженедельник Der Spiegel, в 2023 году «многочисленные боевые машины», используемые украинскими силами, были «неделями заблокированы на украинско-словацкой границе» из-за отсутствия разрешения на въезд в Словакию, власти которой хотели взыскать таможенные пошлины. .

В оправдание такого решения министерство обороны Германии сослалось на «изменение базовых условий» и «чрезвычайно сложные процедуры ремонта». Однако ремонт поставляемой в Украину техники «будет и дальше обеспечиваться», заявили в министерстве.

Напомним, что в Литве находится немецкий сервисный центр, специализирующийся, в частности, на обслуживании танков Leopard 2 и Leopard 1A5. Еще один был создан на Украине.

 «Сегодня ситуация снова меняется. Я думаю, немцы что-то открыли на Украине. В любом случае создание этого ремонтного центра в Словакии было лишь временным», — прокомментировал ситуацию словацкий министр обороны Роберт Калиняк.

#украина #германия #словакия #военная помощь #таможенные пошлины #техническое обслуживание #ремонтный центр
Источник: opex360.com
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