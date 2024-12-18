Были показаны прототипы новейшей техники во время летных испытаний.

Китайский гиперзвуковой беспилотник MD-22 впервые был замечен на авиасалоне в 2022 году. Теперь появились новые изображения, показывающие очень похожие гиперзвуковые летательные аппараты. Они имеют обозначение MD-19, MD-21 и, возможно, MD-20.







Вполне возможно, что это разные версии гиперзвукового MD-22. Или просто варианты разных размеров для разных целей.

Все показанные модели имеют схожую базовую конструкцию — клиновидный фюзеляж, треугольное крыло и наклонные вертикальные стабилизаторы. По предыдущей информации, MD-22 имеет длину около 10,8 метра и ширину 4,5 метра. Он должен быть способен летать со скоростью до 7 Маха и иметь дальность полета до 8000 километров. Этот показатель, скорее всего, будет долгосрочной целью; вряд ли прототипы могут реально летать так далеко в данный момент.

В настоящее время беспилотник предназначен в первую очередь для испытаний гиперзвуковых технологий. В будущем на гиперзвуке смогут летать и гражданские пассажирские самолеты. Недавно прототип гиперзвукового самолета с необычно большим фюзеляжем был испытан в пустыне Гоби в Китае.

При грузоподъемности 4000 кг MD-22 теоретически мог выполнять функции и транспортного самолета. Для военных он мог использоваться как носитель вооружения или другой военной техники. В разработке принимают участие Институт механики Китайской академии наук (IMCAS) и Гуандунская академия аэродинамических исследований (GARA).

Судя по изображениям, длина MD-19, вероятно, будет составлять от 2,5 до 3,5 метров. Сообщается, что беспилотник отрывается от дрона TB-001 (это своего рода пусковая платформа) и приземляется на обычную взлетно-посадочную полосу благодаря шасси.

Именно это решение является одной из особенностей дронов серии MD. Сопоставимые гиперзвуковые прототипы обычно приземляются на парашюте или просто подвергаются контролируемому падению.

Также сообщается, что беспилотник может сбрасываться со специального воздушного шара. На фото ниже видно 3 отверстия сзади у беспилотника, которые позволяют сделать выводы о приводе, как пишет The War Zone.



Какой именно тип привода используют гиперзвуковые дроны, пока неясно. Новые изображения предполагают, что имеется главный двигатель, например, прямоточный воздушно-реактивный двигатель, с воздухозаборником посередине, по бокам которого также находится пара ракетных двигателей. На практике ракеты могли бы разогнать аппарат до скорости, необходимой для активации ГПВРД, что в конечном итоге привело бы полёт к гиперзвуковой скорости. ГПВРД эффективно работают только на высоких скоростях, превышающих 4 Маха.

Представленный в 2017 году дрон TB-001, который использовался для сбрасывания MD-19, относится к категории средневысотных дронов дальнего действия (MALE). Он имеет дальность полета до 6000 километров и максимальную продолжительность полета 35 часов. Имея взлетную массу более 3000 кг и практический потолок около 8000 метров, он рассчитан на различные сценарии эксплуатации.

В целом MD-22 может использоваться как для разведывательных задач, так и для перевозки полезных грузов. В данном конкретном случае это был гиперзвуковой прототип.





