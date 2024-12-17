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kosmos_news
Спутниковая программа Европы IRIS² для обеспечения связи начнёт работать с 2030 года
Сеть спутников предназначена для обеспечения безопасной связи для военных и вмешательства в случае диверсий на системе подводных кабелей передачи данных.

ЕС подписал соглашение о создании группировки спутников IRIS² с 290 спутниками связи, сообщает 16 декабря портал The Verge.


Итак, европейская спутниковая программа IRIS² готовится к запуску: Комиссия ЕС заключила контракт на поставку 290 спутников с консорциумом нескольких европейских производителей. В число поставщиков входят, среди прочего, космическое и оборонное подразделение производителя самолетов Airbus и Deutsche Telekom.
Фото: Airbus 

IRIS² планируется ввести в эксплуатацию с 2030 года. Помимо прочего, должна быть обеспечена возможность безопасного обмена военной информацией через новые спутники. Связь между правительствами и главами государств Европы должна осуществляться через сеть. Спутники позволяют установить подключение к интернету в отдаленных регионах или там, где повреждены подводные кабели.

Цель Комиссии ЕС — сделать Европу более независимой от таких провайдеров, как США, с собственной спутниковой сетью и защитить конфиденциальную информацию. IRIS² «защитит критически важную инфраструктуру, соединит наши самые отдаленные районы и укрепит стратегическую автономию Европы», заявила комиссар по цифровым технологиям Хенна Вирккунен.


«Iris2 будет иметь решающее значение для нашей безопасности и обороны», — заявил комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. 

По его словам, в Балтийском море были перерезаны интернет-кабели, а «Россия создаёт помехи навигационным сигналам». 

Контракт на ближайшие 12 лет переходит к консорциуму Spacerise, объединяющему производителей SES из Люксембурга, Eutelsat из Франции и Hispasat из Испании. Поставщиками группы являются производитель самолетов Airbus и сетевые провайдеры Telekom и Orange. Центры управления планируется построить в Люксембурге, Тулузе на юге Франции и в итальянском городе Фучино.

Общая стоимость спутниковой программы составляет €10,6 млрд. Из них €6 млрд поступят из бюджета ЕС, около €550 млн – от Европейского космического агентства (ЕКА), а остальная часть – от частного сектора.

#технологии #космос #европа #военная техника #спутники #связь
Источник: theverge.com
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