В 2028 году Apple может выпустить свой складной iPad, о котором давно ходили слухи. Сообщается, что прототипы этого устройства уже существуют.

Журналист Bloomberg Марк Гурман в своем последнем информационном бюллетене Power On сообщает, что отдел промышленного дизайна Apple уже разработал прототипы складного iPad. Он должен иметь диагональ 18,8 дюйма, «почти невидимый изгиб» и выглядеть как «два iPad Pro, лежащих рядом друг с другом».

Складной iPad выглядит как два iPad Pro, лежащих рядом

Слухи о складном iPad не новы. Они циркулируют уже много лет. Помимо готовящегося к выпуску 18,8-дюймового устройства, ранее ходили слухи о модели меньшего размера, которую Apple выведет на рынок в 2026 или 2027 году.

Несмотря на то, что у Гурмана, безусловно, есть надежные источники, не следует забывать, что пока ничего не слышно о подробно описанном им ещё в 2022 году 20-дюймовом складном устройстве, которое будет гибридом iPad и MacBook. Тем не менее, предполагаемый 18,8-дюймовый iPad, безусловно, может быть реализован в этом направлении.

По словам Гурмана, новинка «будет иметь элементы Mac и iPad», а iPadOS «должна быть настолько продвинутой, чтобы приложения macOS могли работать на устройстве к 2028 году». Это не кажется таким уж невероятным прогнозом журналиста, ведь приложения для iPhone и iPad уже работают на Mac. Способ запуска приложений Mac на iPad может повысить ценность данного класса устройств в некоторых целевых группах.

По словам Гурмана, в разработке также находится складной iPhone. По слухам, новинку нельзя ожидать «раньше 2026 года». В своих оценках Гурман опирается на предполагаемую внутреннюю дорожную карту Apple в отношении закупки и разработки дисплеев.

В планах компании выпустить складной 18,8-дюймовый iPad, а также MacBook Pro с OLED-экранами в 2026 году, а затем в 2027 году - OLED-обновление для MacBook Air.