Стартап SpinLaunch хочет отправлять ракеты и спутники в космос с помощью своего рода катапульты.

Идея стартапа SpinLaunch заключается в следующем: ракеты и аппараты будут забрасываться в космос с помощью специального оборудования, своего рода катапульты. Для этого они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать действующую на них высокую центробежную силу.

Катапульта для запуска спутников. Фото: SpinLaunch

Тот факт, что спутники, оснащенные чувствительной к перегрузкой электроникой, датчиками и солнечными коллекторами, выдерживают этот процесс, стал сюрпризом для разработчиков. В ходе испытаний кубсат (небольшой спутник) выдержал необходимые 10 000 g.

Это было продемонстрировано в тесте на центрифуге. Нужно было следить за тем, чтобы солнечные панели остались целыми, батареи не загорелись и процессоры не вышли из строя, — объясняет Эндрю Гринберг из Портлендского государственного университета. Его команда разработала испытанный спутник OreSat.

Сначала SpinLaunch протестировал отдельные компоненты. Поскольку OreSat — это проект с открытым исходным кодом, они смогли легко воссоздать батарею и протестировать ее в центрифуге.

Затем батареи были дополнительно обернуты трубками из углеродного волокна, как это принято в НАСА. В аккумулятор и печатные платы компьютера также было добавлено немного клея. С помощью этих незначительных модификаций компания SpinLaunch полностью перестроила OreSat, чтобы протестировать его при нагрузке 10 000 g – и он выдержал это ускорение.

Удивительно, но понадобилось всего лишь несколько корректировок, чтобы сделать спутник достаточно прочным для космической катапульты.

OreSat еще не был запущен в космос. Но SpinLaunch успешно тестирует свою катапульту Suborbital Accelerator («Суборбитальный ускоритель») с 2021 года. Прототип находится на испытательном полигоне НАСА. Объект вращают в вакуумной камере и запускают со скоростью до 8000 км/ч на высоту 7600 метров.

С помощью «Орбитального ускорителя» разработчики хотят позже достичь границы космоса (100 км). Это должно снизить стоимость беспилотного полета в космос в 10 раз, пишет компания на своем сайте. Целью является сокращение расхода топлива в четыре раза.