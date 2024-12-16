Исследователи были удивлены тем, со сколькими такими экстремальными явлениями они столкнулись.

Солнечные бури — это гигантские облака электрически заряженных частиц, которые мчатся в космосе на высоких скоростях. Они возникают, когда магнитные поля на поверхности Солнца разрушаются и излучают большое количество энергии. Когда они достигают Земли, то отклоняются магнитным полем планеты.

Фото: НАСА

Однако эти заряженные частицы могут иногда проникать в атмосферу Земли и вызывать электромагнитные помехи, которые ставят под угрозу воздушное движение, связь и энергетические системы. Такие события — ничто по сравнению с тем, что излучают некоторые другие звезды, поскольку звездные супервспышки могут быть гораздо более мощными.

Ученые из Института Макса Планка и Университета Граца исследовали частоту так называемых супервспышек — мощных извержений на солнцеподобных звездах в глубоком космосе.

Такие радиационные всплески значительно сильнее самых крупных солнечных вспышек, наблюдаемых на сегодняшний день. И такие солнечные бури исключать нельзя – даже если вероятность их возникновения очень мала.

Чтобы выяснить, может ли Солнце также генерировать такие мощные всплески электромагнитного излучения, исследователи с помощью космического телескопа «Кеплер» оценили измерения яркости 56 450 звезд, которые имеют основные свойства, аналогичные свойствам Солнца.

Исследователи были удивлены тем, сколько таких вспышек они обнаружили: на 2527 звездах типа Солнца наблюдалось 2889 супервспышек. Они также обнаружили, что такие солнцеподобные звезды производят мощные супервспышки примерно раз в столетие.

Результаты исследования также показывают, что частота звездных супервспышек соответствует ранее наблюдавшимся закономерностям солнечных вспышек от Солнца. По мнению ученых, это предполагает наличие общего механизма в подобных явлениях.

По мнению авторов, остается неясным, фундаментально ли наблюдаемые солнцеподобные звезды отличаются от нашего Солнца или их активность также может отражать будущий потенциал Солнца. Однако, если выборка действительно репрезентативна, вероятность того, что Солнце произведет супервспышку, может быть выше, чем считалось ранее.

Свои выводы учёные опубликовали в последнем номере журнала Science.