Новое исследование показывает, что некоторые организмы могут выжить в космосе.

При поиске внеземной жизни имеет смысл искать планеты, спутники и астероиды. Как и на Земле, небесные тела могут обеспечить необходимую среду для выживания организмов. К таким факторам выживания для организмов относятся жидкая вода и защита от радиации.







Новое исследование теперь ставит вопрос, является ли это единственной возможностью существования жизни во Вселенной. Два астробиолога Робин Вордсворт (Гавардский университет) и Чарльз Кокелл (Эдинбургский университет) подозревают, что организмы могут создавать самоподдерживающуюся среду в космосе. Об этом 15 декабря сообщает портал Science Alert.

Таким образом, биологически развитые структуры могут в космосе имитировать окружающую среду планеты. Они могли бы создать защитные барьеры, которые реализуют сложный химический процесс фотосинтез, но блокировать УФ-излучение.

Также возможно, что с помощью такого барьера в космическом вакууме можно будет поддерживать температуру и давление на уровне, позволяющем получить жидкую воду.

Для этого необходима определенная близость к небесным телам, например, в Солнечной системе. В исследовании предполагается расстояние от 1 до 5 астрономических единиц. Одна астрономическая единица равна 149,6 млн км — расстоянию между Землей и Солнцем.

Сине-зеленые водоросли

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При температуре от 15 до 25 °C давление, необходимое для жидкой воды, составляет несколько кПа (единица измерения давления). Цианобактерии (сине-зеленые водоросли) могут расти при давлении 10 кПа, если им достаточно света для фотосинтеза, а температура и уровень pH (водородный показатель) подходящие.На Земле есть организмы, которые производят это давление внутри своих структур. Благодаря фотосинтезу, при котором водоросли выделяют CO, морские водоросли, например, могут поддерживать давление внутри своих структур от 15 до 25 кПа.

Чтобы температура в космосе не стала слишком высокой или слишком низкой, потребление и выход энергии должны оставаться в балансе. Исследователи проводят аналогию с серебряным муравьем.

Серебряный муравей в Сахаре

Он обитает в Сахаре и может выдерживать температуру поверхности выше 60 °C. Муравьи могут отражать свет, который регулирует температуру их тела.Исследователи рассматривают аэрогель в качестве защитного барьера. На Земле до сих пор его производили только синтетически, но структура диатомей (название водорослей) сравнима с аэрогелями.

Сообщается, что в такой среде обитания из аэрогеля можно поддерживать температуру около 15 °C. Этот барьер также предназначен для того, чтобы летучие вещества не испарялись и, таким образом, не уходили в космос.

Теоретически это позволило бы живым существам выжить в космосе. Более вероятно, что они могут находиться на поверхности астероидов или спутников, поскольку гравитация будет удерживать структуры там вместе.

Авторы приходят к выводу, что такая закрытая экосистема могла бы существовать в космосе. Предпосылкой для существования является то, что защитный барьер может регенерироваться организмами, как это могут делать растения на Земле.





«Поскольку эволюция могла идти совсем по-другому, чем на Земле, среда обитания могла существовать и за пределами традиционно пригодной для жизни среды вокруг звезд. Там они могут иметь необычные, но потенциально обнаруживаемые биосигнатуры», — заключают учёные в своем исследовании.

Это следует учитывать при поиске жизни в космосе. Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.