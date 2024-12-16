Маршрут из Лондона в Нью-Йорк можно преодолеть менее чем за час.

Китайские исследователи работают над гиперзвуковым авиалайнером. Об этом говорится в сообщении издания South China Morning Post (SCMP). Соответственно, прототип гиперзвукового самолета с необычно большим фюзеляжем был испытан в пустыне Гоби. Он достиг скорости 6,56 Маха — более чем в шесть раз превышающей скорость звука.

Испытания начались в 2001 году

Испытанная масштабная модель самолета теоретически могла бы преодолеть маршрут от Пекина до Нью-Йорка всего за 2 часа. В настоящее время нет авиакомпании, которая напрямую соединяла бы китайскую столицу с Нью-Йорком. Если путешествовать на современном дальнемагистральном самолете, время в пути составит от 12 до 14 часов. Маршрут из Лондона в Нью-Йорк на гиперзвуковом пассажирском самолете можно будет преодолеть менее чем за час.

Что делает концепцию особенной, так это конструкция авиалайнера. Гиперзвуковые самолеты обычно довольно тонкие и длинные. Китайский самолет, напротив, имеет толстый и круглый фюзеляж и большое крыло сзади. Благодаря своей форме гиперзвуковой самолет в будущем сможет перевозить столько же пассажиров и грузов, сколько современные авиалайнеры.

На фотографиях видно, что прототип, по-видимому, разбился после испытательного полета

Единственным гражданским сверхзвуковым самолетом на сегодняшний день был легендарный «Конкорд». Его максимальная скорость составляла 2,23 Маха. Судя по испытаниям, производимый в Поднебесной самолет будет лететь примерно в три раза быстрее.

В начале проекта такая концепция считалась не реализуемой. Никаких дополнительных подробностей о самолете и проекте неизвестно. Также неясно, состоится ли испытание полноразмерной модели.

Длительный период времени между проведением испытаний и публикацией результатов говорит о том, что Китай очень осторожно относится к раскрытию информации о проекте.



