По словам высокопоставленного представителя в США, избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы биткоин достиг $150 000 в начале его президентского срока (20 января).

Согласно отчету Axios, избранный президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы в начале его президентства цена биткоина составляла $150 000. Об этом сообщил СМИ высокопоставленный источник, знакомый с ситуацией.



По словам неназванного источника, Трамп «будет уделять больше внимания цене биткоина», потому что он рассматривает BTC как своего рода «альтернативный фондовый рынок». Когда Трамп победил на выборах в начале ноября, биткоин уже поднялся до новых максимумов.

Поскольку много американцев инвестируют в рынки капитала, президенты часто хвастаются эффективностью активов во время своего пребывания в должности или обещают инвесторам хорошую прибыль. Даже в начале предвыборной кампании в поддержку биткоина были признаки того, что Дональд Трамп был заинтересован в росте цены криптовалюты.

Дэвид Бэйли, генеральный директор фирмы, стоящей за ресурсами Bitcoin Magazine и Bitcoin Conference, еще в мае написал на платформе X, что Трамп сказал ему, что добавит «несколько триллионов долларов» к рыночной капитализации биткоина. Бэйли, который, как сообщается, консультировал Трампа, вскоре удалил пост.

Когда Дональд Трамп наконец выступил на конференции по биткоину в Нэшвилле в июле этого года, он подсчитал, что цена биткоина при его президентстве росла лучше, чем при Джо Байдене – хотя вряд ли это была его заслуга.

На конференции он пообещал, что в качестве президента создаст стратегический резерв биткоинов. Если этот процесс будет включать в себя активные покупки криптовалюты со стороны США – как это предусматривает в своем законопроекте сенатор Синтия Ламмис – то наиболее вероятным последствием станет резкий рост цены актива.

Стало ясно, что следующего президента США интересовала цена биткоина не только во время предвыборной кампании, когда на прошлой неделе он поздравил биткоин-сообщество с преодолением отметки в $100 000.

В любом случае легко представить, что Трамп на самом деле хочет, чтобы цена BTC достигла отметки в $150 000 за монету вскоре после его инаугурации 20 января 2025 года. Благодаря покупкам биткоинов правительством США он также мог бы сам оказать на рост актива большое влияние.

Даже если бы Трамп просто перевел примерно 200 000 конфискованных правительством США биткоинов в резерв – как он и обещал до сих пор – более благоприятная нормативная среда, которую можно ожидать под его президентством, сама по себе окажется драйвером курса.

Трамп назначит сторонников биткоина на высокие посты, такие как министры обороны, здравоохранения и финансов. Кроме того, в Белом доме впервые появится «сторонник искусственного интеллекта и криптовалюты» Дэвид Сакс, а председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслера, вероятно, заменит «юрист, выступающий за криптовалюту» Пол Аткинс.

Соответственно, дальнейшие импульсы со стороны следующего президента США в настоящее время больше не нужны для того, чтобы цена биткоина продолжала расти. Хотя отказ от BTC-резерва потенциально может привести к разочарованию на рынке, эта идея уже нашла отклик в других странах. Так, в России обсуждается вопрос о создании государственного резерва биткоинов, и другие страны могут пойти на этот шаг.

Кроме того, Федеральная резервная система, Европейский центральный банк и Банк Китая, среди прочих, снова находятся в процессе значительного смягчения денежно-кредитной политики. Дальнейшие изменения в политике процентных ставок также могут привести к повышению цены биткоина, которая тесно коррелирует с мировой денежной массой. Поэтому прогноз (или желание) Трампа о цене в $150 000 за BTC к 20 января может сбыться.