Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Достижения Google в квантовых вычислениях подняли вопрос о последствиях для безопасности биткоина
Последний прорыв Google в области квантовых вычислений благодаря чипу Willow вызывает вопросы об угрозах биткоину.

Последний технологический прорыв Google в области квантовых вычислений вызвал множество обсуждений во всем мире. Новый квантовый чип Willow добился значительного прогресса и устранил препятствия, которые ограничивали производительность предыдущих квантовых компьютеров.

Эта разработка также вызвала дискуссии о потенциальных последствиях для безопасности биткоина. В конце концов, биткоин основан на криптографических процессах, целостности которых потенциально могут угрожать квантовые компьютеры. Но насколько велика эта опасность на самом деле?

В отличие от классических компьютеров, хранящих информацию в битах (0 или 1), квантовые компьютеры работают с так называемыми кубитами, которые могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Это свойство называется «суперпозицией», и оно теоретически позволяет квантовым компьютерам развивать огромную вычислительную мощность. Однако предыдущим квантовым компьютерам приходилось сталкиваться с высоким уровнем ошибок, что на сегодняшний день серьезно ограничивало их практическое применение.

Наихудший сценарий, вызванный мощными квантовыми компьютерами, может угрожать биткоину на нескольких уровнях. Как только в ходе транзакции станет известен открытый ключ, злоумышленники смогут использовать достаточную квантовую мощность для вычисления соответствующего закрытого ключа и, таким образом, получить доступ к цифровым монетам.

Особенно пострадают старые адреса, такие как P2PKH, и многоцелевые адреса, которые, по оценкам, составляют около 9% текущего предложения BTC. Даже более современные форматы, такие как Taproot, которые предлагают преимущества благодаря подписям Шнорра и улучшенной конфиденциальности, не будут полностью защищены, поскольку открытые ключи также раскрываются во время транзакций.

Еще одной точкой атаки может стать мемпул, где можно манипулировать неподтвержденными транзакциями, что делает возможными атаки двойного расходования.

Более того, если квантовый компьютер превысит скорость хеширования сети, он сможет провести атаку 51% и, таким образом, перезаписать блоки и контролировать транзакции. Помимо этих технических рисков, сама возможность таких атак подорвет доверие к биткоину и дестабилизирует рынок.

Хотя прогресс Google в разработке чипа Willow, который объединяет несколько физических кубитов в более стабильный логический кубит, знаменует собой важную веху, это еще только начало. Чтобы серьезно угрожать безопасности биткоина, потребуются квантовые компьютеры с миллионами стабильных, исправленных ошибок кубитов — технологическая задача, которая, вероятно, займет много лет или даже десятилетий.

Угроза квантовых вычислений затрагивает не только биткоин, но и всю цифровую инфраструктуру и коммуникации. Практически все современные криптографические методы, используемые в безопасных интернет-соединениях, онлайн-банкинге или зашифрованных коммуникациях, потенциально уязвимы для квантовых атак. 

Если бы квантовый компьютер стал достаточно мощным, последствия для глобальной цифровой безопасности были бы серьезными. Однако маловероятно, что такой компьютер первым атакует биткоин. Кража большого количества монет разрушит доверие к криптовалюте и почти полностью уничтожит её ценность, значительно снизив экономический стимул для злоумышленника.

Чтобы быть готовыми к возможным угрозам в долгосрочной перспективе, исследователи работают над квантовобезопасными алгоритмами, которые устойчивы к опасным атакам. Такие алгоритмы могут быть реализованы в биткоине и сделают протокол более безопасным. В то же время адаптивность криптовалюты предлагает различные решения для борьбы с квантовыми угрозами. Протоколы перехода могут использоваться для миграции существующих BTC-адресов на новые, безопасные адреса, защищая монеты, находящиеся под угрозой.

#технологии #google #криптовалюты #биткоин #квантовые вычисления #квантовые компьютеры
+
Написать комментарий (0)
Дональд Трамп хочет, чтобы биткоин достиг отметки в $150 000 к началу его президентского срока
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
3
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Subaru заняла первое место в рейтинге надёжности автомобилей по итогам 2024 года
+
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
10
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
5
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
11
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
+
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
54
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
10
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
7

Сейчас обсуждают

nonses84
00:48
Да хули думать , это подбитый инопланетный корабль или его часть.
НАСА обнаружило таинственные тёмные кометы, которые выглядят как астероиды
nonses84
00:35
Там просто код пишет ии , многие теперь не нужны попросту.
GALAX выпустила еще одну видеокарту линейки GeForce RTX 4080 SUPER
nonses84
00:27
Как бы 1080ти будет быстрей 4060
Intel Arc B580 на 20% обошла GeForce RTX 4060 в 3DMark Time Spy
Александр Касарин
00:10
Супер отлично
Отвечать на голосовые сообщения станет удобнее и быстрее благодаря новой функции WhatsApp
Александр Поправка
00:04
Сериал показывали в середине 90-х по НТВ. Кажется в воскресенье до обеда. Смотрится неплохо и сегодня. Автор статьи явно не разобрался до конца раз у него "Селекаты". Почему не Силикаты. Это же логич...
Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
Пётр Волков
23:46
На торрентах нет недоступного контента.
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
lewile
23:43
Ну так то я вообще вчера с Марса вернулся, ракету от Маска тестировал. Ага если бы испытания гиперзвука у них прошли удачно, во всех ракурсах этот видос бы посетили с намеком что могут...
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
lewile
23:41
О наркохрюшка вылезла, бред рассказывает. Ну давай расскажи как Вам там в ЕС весело? Ещё чутка и так же в НАТО примут.
USS Zumwalt будет первым кораблём ВМС США, на котором развернуты гиперзвуковые ракеты
lewile
23:26
Тут надо понимать что не заплатил, не значит "уклонился от уплаты". Нашел лазейку чтоб законно не платить, это тоже надо уметь. Большинство пользуются серыми схемами которые часто выходят боком.
Благодаря лазейке в законодательстве Дженсен Хуанг избежал $8 млрд налогов на наследство
Waramagedon
23:23
туфта это то, что у тебя вместо мозга.
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем