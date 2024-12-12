Последний прорыв Google в области квантовых вычислений благодаря чипу Willow вызывает вопросы об угрозах биткоину.

Последний технологический прорыв Google в области квантовых вычислений вызвал множество обсуждений во всем мире. Новый квантовый чип Willow добился значительного прогресса и устранил препятствия, которые ограничивали производительность предыдущих квантовых компьютеров.



Эта разработка также вызвала дискуссии о потенциальных последствиях для безопасности биткоина. В конце концов, биткоин основан на криптографических процессах, целостности которых потенциально могут угрожать квантовые компьютеры. Но насколько велика эта опасность на самом деле?

В отличие от классических компьютеров, хранящих информацию в битах (0 или 1), квантовые компьютеры работают с так называемыми кубитами, которые могут находиться в нескольких состояниях одновременно. Это свойство называется «суперпозицией», и оно теоретически позволяет квантовым компьютерам развивать огромную вычислительную мощность. Однако предыдущим квантовым компьютерам приходилось сталкиваться с высоким уровнем ошибок, что на сегодняшний день серьезно ограничивало их практическое применение.

Наихудший сценарий, вызванный мощными квантовыми компьютерами, может угрожать биткоину на нескольких уровнях. Как только в ходе транзакции станет известен открытый ключ, злоумышленники смогут использовать достаточную квантовую мощность для вычисления соответствующего закрытого ключа и, таким образом, получить доступ к цифровым монетам.

Особенно пострадают старые адреса, такие как P2PKH, и многоцелевые адреса, которые, по оценкам, составляют около 9% текущего предложения BTC. Даже более современные форматы, такие как Taproot, которые предлагают преимущества благодаря подписям Шнорра и улучшенной конфиденциальности, не будут полностью защищены, поскольку открытые ключи также раскрываются во время транзакций.

Еще одной точкой атаки может стать мемпул, где можно манипулировать неподтвержденными транзакциями, что делает возможными атаки двойного расходования.

Более того, если квантовый компьютер превысит скорость хеширования сети, он сможет провести атаку 51% и, таким образом, перезаписать блоки и контролировать транзакции. Помимо этих технических рисков, сама возможность таких атак подорвет доверие к биткоину и дестабилизирует рынок.

Хотя прогресс Google в разработке чипа Willow, который объединяет несколько физических кубитов в более стабильный логический кубит, знаменует собой важную веху, это еще только начало. Чтобы серьезно угрожать безопасности биткоина, потребуются квантовые компьютеры с миллионами стабильных, исправленных ошибок кубитов — технологическая задача, которая, вероятно, займет много лет или даже десятилетий.

Угроза квантовых вычислений затрагивает не только биткоин, но и всю цифровую инфраструктуру и коммуникации. Практически все современные криптографические методы, используемые в безопасных интернет-соединениях, онлайн-банкинге или зашифрованных коммуникациях, потенциально уязвимы для квантовых атак.

Если бы квантовый компьютер стал достаточно мощным, последствия для глобальной цифровой безопасности были бы серьезными. Однако маловероятно, что такой компьютер первым атакует биткоин. Кража большого количества монет разрушит доверие к криптовалюте и почти полностью уничтожит её ценность, значительно снизив экономический стимул для злоумышленника.

Чтобы быть готовыми к возможным угрозам в долгосрочной перспективе, исследователи работают над квантовобезопасными алгоритмами, которые устойчивы к опасным атакам. Такие алгоритмы могут быть реализованы в биткоине и сделают протокол более безопасным. В то же время адаптивность криптовалюты предлагает различные решения для борьбы с квантовыми угрозами. Протоколы перехода могут использоваться для миграции существующих BTC-адресов на новые, безопасные адреса, защищая монеты, находящиеся под угрозой.