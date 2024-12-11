Странные небесные тела вызывают множество вопросов, на которые пока нет ответов.

В 2017 году был открыт объект Оумуамуа (1I/2017 U1). Происхождение небесного тела, вероятно, лежит за пределами нашей Солнечной системы, и его странную орбиту невозможно объяснить.







Но данный межзвездный объект — не единственное небесное тело, для которого у научного сообщества нет общепринятого объяснения. Совсем недавно было обнаружено больше объектов, которые выглядят как астероиды, но ведут себя как кометы.

Эти небесные тела представляют собой лишь небольшую точку света и не имеют заметного хвоста, пишет НАСА в пресс-релизе. В этом контексте было бы очевидно считать, что это обычные астероиды.

Однако их орбита аналогична орбите кометы. Данные типы небесных тел обычно ускоряются из-за летучих веществ на поверхности или выходящих газов. Эти изменения скорости также меняют орбиту.

Ученые до сих пор не смогли объяснить, почему недавно открытые небесные тела меняют свою орбиту. Это привело к созданию новой категории небесных тел: тёмных комет.

Теперь, когда стало ясно, что существуют тёмные кометы, чьи изменчивые орбиты в настоящее время не могут быть объяснены, возникает множество других вопросов. Откуда берутся тёмные кометы? Что вызывает их аномальное ускорение? Могут ли они содержать лед?

В случае с Оумуамуа исследователи из Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что небесное тело могло быть ускорено за счет выделения водорода. Объект, летящий через межзвездную среду, буквально поджаривается космическими лучами, выделяя водород.

Согласно сообщению университета, выделение водорода, вызванное теплом при попадании в Солнечную систему, может объяснить дополнительную тягу.

Однако тёмные кометы, классифицированные НАСА, не являются межзвездными объектами. Они расположены в пределах нашей Солнечной системы. Значит есть, с одной стороны, «внешние тёмные кометы», а с другой — «внутренние тёмные кометы», как показывает исследовательский проект Мичиганского государственного университета.

Внешние имеют скорее эллиптическую орбиту вокруг Солнца, находятся в районе Юпитера и крупнее — 100 метров в диаметре и более. Внутренние гораздо меньше — несколько десятков метров или меньше — они расположены между Меркурием, Венерой, Землей и Марсом и имеют скорее круговую орбиту.