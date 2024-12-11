Ранее аналитический центр попросил разработчика программного обеспечения инвестировать один процент своей прибыли в BTC.

10 декабря состоялось собрание акционеров Microsoft, на котором также обсуждался биткоин. Ранее консервативный аналитический Национальный центр исследований государственной политики (NCPPR) представил предложение, согласно которому компания рассмотрит возможность инвестирования в биткоин.







Однако совет директоров Microsoft посоветовал акционерам проголосовать против этого предложения – и именно это и произошло вчера, 10 декабря. Ни аргументы NCPPR, ни трехминутная видеопрезентация основателя MicroStrategy Майкла Сэйлора, которая была показана на собрании акционеров, видимо, не были убедительными.



Тот факт, что это произошло, вряд ли стал большим сюрпризом. По данным букмекерской платформы Polymarket, вероятность того, что акционеры проголосуют за предложение под названием «Оценка инвестирования в биткоин», составила чуть более 10 процентов. Тем не менее, цена биткоина временно упала примерно до 94 000 долларов, а затем снова восстановилась.

Решение акционеров показывает, что некоторые участники рынка по-прежнему воспринимают биткоин как нетрадиционный актив. Совет директоров Microsoft заранее объявил, что компания уже оценивает такие инвестиции, как биткоин. Поэтому в этом предложении нет необходимости, но руководство, очевидно, пока приняло решение против стратегии инвестирования в BTC.

Это означает, что на данный момент лишь несколько компаний, известных широкой публике, держат биткоин на своем балансе. Это делают, в частности, производитель автомобилей Tesla, космическая компания SpaceX и поставщик платежных услуг Block, известный своим приложением «Cash App».

Microsoft — успешная компания, которой до сих пор удавалось генерировать значительную акционерную прибыль даже без диверсификации своего баланса за счет быстро растущих активов, таких как биткоин. Хотя, оглядываясь назад, очевидно, было бы более целесообразным перевести даже небольшую часть денежной позиции в BTC, руководители и большинство акционеров, похоже, пока не хотят идти по этому пути.

Тем временем NCPPR подготовила аналогичное предложение акционеров для гиганта электронной коммерции Amazon. Позиция совета директоров пока неизвестна. Собрание акционеров Amazon состоится в апреле следующего года, но, вероятно, не стоит ожидать благоприятного исхода и в данном случае.