Инженеры НАСА протестировали плавающих роботов-дронов, которые могут исследовать спутник Юпитера Европу.

НАСА протестировало прототипы плавающих роботов, которые можно было бы использовать в миссиях по поиску признаков жизни на спутнике Юпитера Европе. В то же время реализуется миссия Europa Clipper, которая исследует объект с высоты нескольких десятков километров над поверхностью спутника Юпитера.

Фото: НАСА

Воду часто считают важнейшим элементом жизни. Так получилось, что на одном из спутников Юпитера есть целые океаны, но покрытые слоем льда толщиной в несколько километров. Это большой вызов для учёных НАСА, но если есть шанс обнаружить признаки жизни, такая миссия необходима.

В последние недели инженеры НАСА протестировали прототипы плавающих роботов, которые однажды смогут погрузиться в глубины океана на спутнике Юпитера и начать поиск признаков жизни. Испытание проходило в 23-метровом бассейне Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Роботы были разработаны в рамках проекта SWIM (Sensing With Independent Micro-swimmers), который предполагает выпуск роботов размером с мобильный телефон. Последние версии были созданы с помощью 3D-печати с использованием дешевой системы привода и электроники.

На случай возникновения каких-либо проблем испытатели позаботились о том, чтобы обеспечить соответствующую защиту, то есть прикрепили тросы к аппаратам. Инженеры НАСА оценили испытание положительно — робот справился с большинством задач.

Запуск плавучих дронов подо льдом Европы — заключительный этап всего проекта. В настоящее время на пути к месту назначения космический корабль НАСА Europa Clipper преследует три научные цели: исследование ледникового щита Европы, океана под ним и лучшее понимание геологии спутника Юпитера.

Достижение орбиты Юпитера намечено на апрель 2030 года. Чтобы ответить на вопрос, могут ли быть подо льдом условия для жизни, зонд НАСА совершит около 50 облётов спутника планеты, на высоте до 25 км.

Если Europa Clipper обнаружит что-то интересное, НАСА может принять решение отправить туда роботов. Тогда встанет вопрос, как туда добраться и прорваться сквозь толстый ледяной покров. Решение заключается в отправке спускаемого аппарата с технологией, разработанной Лабораторией реактивного движения НАСА (JPL) в рамках проекта PRIME (Зонд, использующий радиоизотопы для исследования ледяных спутников планет).

PRIME — это зонд с ядерной установкой, который после выхода из посадочного модуля пробурит и частично растопит толстый ледяной покров. Преодолев препятствие, зонд выпустит упомянутый рой плавающих роботов. Ниже представлена визуализация этого проекта.

Фото: НАСА

Европа интересна тем, что это первый спутник планеты, на котором обнаружили океан под поверхностью льда. Открытие было сделано космическим кораблем «Галилео».