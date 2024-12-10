В компании BYD рассказали, какие электромобили будут выпущены в Европе первыми. В будущем импорта из Китая больше не будет, завод в Венгрии начнет самостоятельно производить машины этой марки.

BYD — один из крупнейших производителей автомобилей в мире. По объемам продаж является лидером рынка Китая. В четвертом квартале 2023 года во всем мире было продано больше электромобилей BYD, чем Tesla.

Продажи электромобилей китайского производителя BYD растут. Фото: REUTERS

Тем не менее, BYD, который на данный момент считается третьим по стоимости автомобильным брендом в мире, по-прежнему слабо представлен в Европе. Но эта ситуация должна измениться. Например, сейчас строится завод в Венгрии. Стелла Ли, европейский руководитель BYD и второй человек в компании после основателя Ван Чуанфу, рассказала изданию Capital о прорыве на европейском рынке.

По словам Ли, производство электромобилей планируется начать на венгерском заводе в конце 2025 года. Первыми будут выпущены Dolphin и Atto 3. Atto 2 также будет производиться в Европе, но позже.

Dolphin примерно сопоставим с VW ID.3. В Европе он в настоящее время доступен по цене от 32 630 евро.

Atto 3 лучше всего можно охарактеризовать как внедорожник в стиле Dolphin. Запас хода аналогичен – до 420 км, мощность двигателя также сопоставима. Он доступен от 34 980 евро.

Atto 2 можно рассматривать как своего рода городской внедорожник. По размерам он находится между Dolphin и Atto 3. Когда электромобиль появится в Европе, то должен быть дешевле Atto 3.

Первоначально BYD планировал запустить Seagull, также называемый Dolphin Mini, в Европе. По словам Ли, малолитражка, которая должна стать самой дешевой моделью BYD в Европе, начнет производиться позже всех.

По словам Ли, пройдет 2-3 года, прежде чем завод в Венгрии заработает на полную мощность. Поэтому производство моделей начнётся постепенно для оптимизации производственных линий. Цель состоит в том, чтобы в будущем на заводе одновременно производилось 12 различных моделей.

Как только эта цель будет достигнута, BYD больше не будет импортировать автомобили из Китая. Тогда в Европе будут доступны только автомобили BYD со знаком «Сделано в Европе». Это сделано для того, чтобы избежать карательных пошлин и возможных эмбарго. Как это повлияет на цены, пока неизвестно. Однако маловероятно, что автомобили BYD, произведенные в Европе, будут дешевле по сравнению с импортируемыми в настоящее время машинами.

BYD хочет не просто производить электромобили в Европе. По словам Ли, также будут предлагаться подключаемые гибридные модели, поскольку спрос на электромобили в Европе растет слишком медленно. По словам Ли, с гибридами покупатели могут постепенно привыкнуть к преимуществам электромобилей.